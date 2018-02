Instagram: cuatro fáciles consejos para que la app consuma menos datos y batería

La red social del momento, digan lo que digan, es Instagram. ¿Quién no ejercitó su pulgar con un vaivén de izquierda a derecha o viceversa para recorrer las Stories para entretenerse? Bueno, ese fue el comienzo de un hábito y ahora en una guardia de hospital o en el colectivo rogamos que la batería dure y los datos no se agoten. Enterate cómo hacer para no quedarte mirando la pantalla apagada.

La red del momento.

La comunidad de fotografía y video ante el incremento de interés por parte de sus adeptos mejoró su versión de escritorio, es decir, permite ver tanto los posteos como las historias desde la computadora. Esa como otras mejoras van en una carrera contra el tiempo sumamos recomendaciones para que le saques jugo a tu app preferida. Exprimí tu paquete de datos y esquivá recargar la bateria.

1. Activá las notificaciones personalizadas

Seguir a muchas personas es bueno porque siempre hay contenido para ver. Pero puede que no te alcance el tiempo para seguir sus actualizaciones. Para evitar que pierdas tu vida real y te duela el cuello por mantener la cabeza hacia abajo activá notificaciones personalizadas para conocer al momento cualquier publicación.

Para activarlas tenés que iir al perfil de esta cuenta, seguirlo y hacer click en el menú que hay en la parte superior derecha, cuyo ícono son tres puntitos. En ese lugar aparecerá la opción 'activar notificaciones de publicaciones' y listo.

2. Desactivar la reproducción automática de vídeos

Cada vez hay más presencia del video en esta red social y esto consume más que la visualización de imágenes estáticas. Sucede que Instagram tiene activada la reproducción automática de vídeos. Para desactivarla, se debe entrar a la configuración de tu cuenta (en el ícono de la ruedita). Entra en el apartado 'uso de datos móviles' y activa la opción 'Usar menos datos'. Desde ese momento tu batería y datos van a durante un poco más, con la condición que la aplicación puede tarde más en cargar el contenido.

3. Liberar espacio en tu móvil

Puede que tengas poco espacio disponible en tu móvil. Nadie escapa del aviso de "Memoria llena", por lo que es necesario borrar el registro de imágenes y video que compartís en la app. Para eso, ve a "Galería" o la carpeta donde en tu móvil se guardan las imágenes y eliminá la que se llama Instagram. No es más que un archivo de información que está publicada en la red.

4. Añadir o quitar filtros a tu paleta

Si hay filtros que no utilizas nunca y prefieres eliminarlos de tu vista y te gustaría ver la vida con otra tonalidad, esto te interesa. Probá subir una foto y ve hasta al final del menú de los filtros. Ahí verás la opción de “administrar” y dentro de esta descubrirás un nuevo universo de filtros. Puedes añadir y eliminar a tu gusto. Cuando menos filtros tengas, también agiliza el uso de la app y tu batería te lo agradecerá.