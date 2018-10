¿No aguantás más los audios eternos de WhatsApp? La aplicación "mágica" que te da una mano

¿A quién no le molesta cuando le envían mensajes de voz extensos? Escucharlos puede ser una verdadera molestia. Sin embargo, no siempre podemos elegir no escucharlos. Es por eso que BigBang te acerca una App gratuita que te permite pasarlos de forma más rápida. Se trata de TalkFaster! (Habla más rápido en castellano).

La forma en la que se ve el menú de la app.

Al instalarla, te aparecerá un menú distinto que te va a permitir elegir si escucharlo en "modo normal" o "acelerarlo". Incluso se pueden editar los molestos silencios que se producen en el mismo audio. Acá te dejamos el link para que te descargues la app.