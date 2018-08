Ojo con lo que mandás: los mejores audios y chats privados de Whatsapp que se convirtieron en virales

WhatsApp no sólo es una aplicación de mensajería, también es el lugar donde surgen muchas situaciones confusas, divertidas y absurdas que, combinadas con el ingenio de distintos humoristas, producen a diario virales de todo tipo.

Un fanático de la Selección que no contiene su ira, una señora discutiendo por teléfono, un adolescente con su amiga que habla sobre la osadía que enfrenta por conquistar al chico que le gusta, son algunas de las escenas que incluyen los personajes que crea Gabriel Lucero, creador de la cuenta de Twitter #GenteRota. Sin filtro y con las emociones a flor de piel, distintos audios de esta aplicación son satirizados.

El ingenioso cómico de la era millennial es sanjuanino y cuenta con casi 2 millones de seguidores en Facebook y con un promedio de 700 mil reproducciones de los videos de sus caricaturas en su canal de YouTube. Allí despliega las conversaciones más graciosas que elige de las más de 100 que recibe por día.



También en Instagram se pueden encontrar cuentas dedicadas a los delirios que surgen de conversaciones por mensajería instantánea.

El furor del momento lo logró @juanegrilli quien sorprendió con un video en el que dos perros ladran y sobre ellos se recrea una discusión entre una persona a favor de la legalización del aborto y otra a favor de las dos vidas.

PROVIDA vs PROABORTO Una publicación compartida por Juane Grilli �� (@juanegrilli) el 8 de Ago de 2018 a las 2:09 PDT

En su cuenta se pueden encontrar videos en los que combina conversaciones de WhatsApp convertidas en canciones hipnóticas. Las define como "ensaladas de fruta".

UN CHAT QUE GENERÓ RISAS

También WhatsApp genera humor por medio de los chats. En las redes sociales colapsaron las capturas de una conversación delirante en la que una joven llamada Sofía terminó la relación con su novio mediante mensajes en los que incluyó memes de Los Simpson.

La insólita conversación.

El delirante diálogo fue viralizado por una amiga de la chica, que tampoco tuvo piedad para con el pobre Kevin. Y, como era de esperarse, se convirtió en el tweet del día.

Al final, Kevin se lo tomó con humor.

El diálogo comenzó a las nueve y dos de la noche. Kevin, esperanzado, le mandó un “Hola” y un emoticón desolado. Ella no le clavó el visto y respondió un minuto después con un cortante: “Hola”.

Una amiga me dijo "lo deje con memes de los simpson" pic.twitter.com/B1XQ2rEhW2 — �� (@BelenRoland) 12 de noviembre de 2017

Envalentonado, le dijo que la extrañaba. Y fue allí cuando Sofía se tomó 38 minutos para buscar un meme del capítulo en el que Homero Simpson le detalla a Lisa todas las excusas básicas para dejar a un hombre.

La escena en la que Homero le enseña a Lisa a dejar a un hombre

“¿Qué es eso? ¿Me estás cortando con una imagen de Los Simpson?”, le preguntó Kevin. Ella volvió a usar a Homero para responderle. En el video, se lo puede ver al personaje de dibujos animados decir: “No, no, no, no; bueno, sí”.

"No, no, no, no; bueno, sí"

Kevin seguía sin entender nada. “¿Por qué? Como quieras Sofía, tendrás tus razones”, disparó. Pero ella no tuvo piedad e insistió: le mandó una foto de la escena en la que Edna Krabappel (la profesora de Bart) lee la carta de despedida de su enamorado por correspondencia, sin saber que era todo un invento de su alumno.

Pero Sofía se tomó su trabajo. Cambió el nombre de Edna por el de él y transcribió: “Queridísima Kevin: debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirte. ¿A dónde (iré)? No puedes saberlo. Cómo llegaré, aún no lo he decidido. Pero una cosa puedo decirte: cada vez que oiga el sonido del viento, susurrará el nombre Kevin”.

Edna y la carta de despedida de su enamorado por correspondencia

Y, después de casi veinte minutos de conversación, el pobre Kevin se dio por vencido, aunque se lo tomó con humor. “Qué estúpida que sos. Pero me hacés reír. Chau Sofía”.

OLVIDÓ A SU HIJA EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

Un audio de WhatsApp que se viralizó y no deja de causar gracia es en el que se escucha a unos padres–distraídos y de vacaciones- que se olvidaron a su hija adolescente en una estación de servicio en la ruta.

MIS VIEJOS SE OLVIDARON A MI HERMANA EN LA ESTACION DE SERVICIO VOLVIENDO DE LA COSTA JAJAJAJAJA pic.twitter.com/3ygvd60hCj — Caldee (@CalderonAgus) 17 de enero de 2018

Sólo Macaulay Culkin entiende lo que sintió una joven que fue olvidada en una estación de servicio. Al mejor estilo Mi pobre angelito, una familia argentina protagonizó una historia casi idéntica a la de la ficción y explotó en Twitter.

“Mis viejos se olvidaron a mi hermana en la estación de servicio volviendo de la Costa”, fue lo que escribió el hermano de la protagonista y compartió la historia en redes. Rápidamente se convirtió el chat se hizo viral.

“Me olvidaron en la estación de servicio, forros”, escribe Juli, en el grupo de WhatsApp “Familia”. Majo, su mamá, soltó un “jajaja” y luego acompañó con un audio que es imperdible. Escuchalo.

LA PÉRDIDA DE UN CELULAR

La captura de los chats que comenzaron a circular.

Otra captura de WhatsApp que circuló por las redes y generó más de una carcajada tiene que ver con un celular perdido. La pregunta que surgió al difundirse la conversación fue: “¿Realidad o ficción?”. El diálogo fue entre una persona que encontró un teléfono y la pareja de quien lo perdió.

El interlocutor le agradece pero también le pide que se fije con quiénes chatea la chica.

El novio parece ser bastante celoso.

La supuesta charla entre ambos protagonistas no tardó en darse a conocer y la persona que encontró el dispositivo fue tildada de “héroe” por el público masculino. Durante la charla, quien encontró el celular ofrece entregar el aparato en su casa. El interlocutor, bajo el apodo de “Amor”, le agradece, pero también le pide un favor: que se fije con quiénes chatea su novia.

Lo raro de todo esto es en primer lugar, que la supuesta pareja de la dueña del teléfono no tiene foto de perfil en la aplicación de mensajería y en segundo lugar, la persona que encontró el dispositivo le promete borrar la conversación para que ella no se entere, pero más tarde decidió publicar las capturas en las redes. Pese a esto, el chat divirtió a todos con el final de la conversación.