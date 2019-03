Todo lo que está mal: las 8 frases más usadas y menos gancheras para levantar online

La información agregada en los perfiles de los usuarios de sitios de citas puede ser desde muy graciosa y osada, hasta muy tonta. Sea Tinder, Happen u Badoo (y la lista sigue) cada postulante al amor o sexo casual utiliza distintas fórmulas para conquistar y revelar cómo son.

Perfiles originales vs. Frases hechas.

Lo gracioso son las frases armadas que todos utilizan. El secreto fundamental para llamar la atención de los solteros y solteras, en medio de un océanos de usuarios que esperan un "match" para coincidir y dar rienda suelta a la pasión, es ser diferente y original.

El sitio internacional de citas Loventine.com realizó un relevamiento de frases y analizó los efectos que genera cada una. Mirá el listado y lee las recomendaciones para potenciar tu perfil para la conquista.

SER ORIGINAL ES LA CLAVE PERO PARECE MUCHOS NO LO LOGRAN

1-“Me encanta reír”: El detalle en este caso es que, además de ser la más usada, es la que menos efecto positivo genera en los demás ¿Por qué? Porque en el fondo no significa nada, ya que todos amamos reír. Es una obviedad que no define a la persona en cuestión. Además, no ayuda a detectar si hay o no compatibilidad, ni brinda tema de conversación.



2- “Me encanta viajar”: Al igual que la anterior no dice nada, aunque si puede dar lugar a una conversación. De todas formas, los expertos recomiendan que sería más efectivo y original decir a donde se ha ido, cuál fue el mejor viaje que se realizó y/o a dónde se desea ir en el futuro. Todo esto colabora también a la hora de buscar compatibilidad.



3- “Soy normal”: Esta es una frase peligrosa porque hace pensar lo contrario, sino; ¿para qué aclararlo? Además, tampoco define la personalidad, por lo que el que lee el perfil no puede saber si habrá química o no. Nuevamente tampoco da pie a una charla, a menos que alguien quiera saber porqué te empecinas en destacar lo obvio.

El perfil para conquistar.

4- “Mis amigos dicen que soy…”: Definirse a través de la opinión ajena es una cosa común entre muchos usuarios. Esta acción en parte es entendible porque es complicado hacer un auto análisis para el perfil, pero hay formas de conseguirlo sin recurrir a los demás. Evitar esta oración no sólo te diferenciará de muchos, sino que hará que nadie dude de tu confianza en ti mismo.



5- “Disfruto del aire libre”: Nuevamente es un detalle obvio, a menos que seas un ermitaño fanático de los videos juegos. Más original y específico es contar qué es lo que te gusta hacer al aire libre, puede ser algún deporte, leer, dormir o asolearte. El secreto está en contar algo de vos que sea particular y que genere interés y afinidad, a la vez que abre la conversación.



6-“Mi madre opina..”: Los usuarios la emplean igual que a la anterior: pare definirse, sólo que en este caso es peor porque demuestra cuan dependiente eres aún de tu madre. Recuerda evitarla si quieres que tu perfil resalte positivamente entre tus potenciales parejas.



7-“Soy nuevo en esto”: Es muy común leer esta aclaración, a pesar que los expertos señalan que puede ofender a los usuarios asiduos de los sitios de citas ¿Por qué? Porque indica que para ti utilizar ese sistema para buscar pareja sigue siendo un tabú, y que estás muy incómodo haciéndolo; por esa razón debes justificarte.



8-“Para el amor no hay edad”: La suelen emplear personas adultas que tiene intenciones de conquistar jovencitas o jovencitos. Si querés triunfar en el mundo de las citas on-line no basta con ser original, sino que también debes ajustar tus exigencias a tus posibilidades.



Finalmente, y aunque no es una frase hay que mencionarlo, es muy común que los usuarios de perfiles de sitios de citas descuiden la ortografía y la gramática. De hecho, tener buena ortografía y gramática seguramente te hará resaltar porque no es algo frecuente. ¡A intentarlo!