András Arató, el hombre detrás del famoso meme Harold hide the pain: "Al principio estaba horrorizado"

No hay persona en esta tierra que no haya visto o, quizás, utilizado la imagen de András Arató para reír o hacer sonreír a otro. Bueno algunos hay: por ejemplo, mi editor.

Son muchas las personas que se hicieron fans de este húngaro de pelo canoso y sonriente que, gracias a su expresión de desconformidad o, como él define, de "amargado", se catapultó a la fama gracias a que un internauta lo convirtió en meme.

La imagen de este hombre es conocida como "Hide The Pain Harold" y el nombre se lo otorgó un desconocido que en 2016 creó una fanpage en Facebook.

Si bien en ocasiones también lo llaman Maurice, el protagonista de estas fotos -que ya recorrieron las redes sociales y se convirtieron en stickers de WhatsApp- es András Arató, de 74 años, oriundo Hungría, que de la noche a la mañana se transformó en meme.

Arató nació en Kőszeg, una ciudad próxima al límite con Austria, en 1945. A lo largo de su vida se desempeñó como ingeniero eléctrico y llegó a convertirse en vicepresidente de la Lighting Society of Hungary (algo así como la Sociedad Eléctrica de Hungría).

Ahora, se describe como modelo para bancos de imágenes y meme por "accidente".

¿Cómo ocurrió? Tal y como contó el protagonista de esta historia durante una entrevista que el brindó días atrás al sitio BuzzFeed, se convirtió en un meme "por accidente".

"La gente me conoce como ´Hide The Pain Harold´. Antes de hacer fotos de stock, trabajé como ingeniero eléctrico. Mi especialidad era la tecnología de la luz", contó.

Y siguió: "Las fotos de stock comenzaron cuando un fotógrafo me contactó cuando vio mi cara de amargado en las redes sociales y me dijo que estaba buscando un personaje como yo...Me invitó a tomarme algunas fotos hace casi diez años. Después de la primera sesión, al fotógrafo le gustaron mucho las fotos, así que me volvió a invitar varias veces".

Es que después de unas vacaciones en las que, como cualquier persona, se tomó algunas fotos disfrutando del paisaje, lo contactó este fotógrafo y le propuso hacer una producción.

Arató aceptó sin dudarlo y ambos quedaron satisfechos con los resultados: eran más de 100 imágenes en las que el ex ingeniero interpretaba distintos roles y profesiones.

Según contó, en las postales hizo de doctor, profesor universitario, esposo, pintor y muchas otras cosas. "Me di cuenta que me convertí en meme muchos meses después de la primera sesión de fotos. Me daba curiosidad saber para qué usaban mis fotos, así que hice una búsqueda de las imágenes y me descubrí en distintos anuncios, como profesor o doctor", contó.

Pero, meses más tarde, cuando repitió la búsqueda, descubrió el primer meme. "Al principio estaba horrorizado de haber encontrado los primeros memes, porque eran muy groseros o chistes de mal gusto. Quería recuperar todas mis fotos y cerrar todas las páginas donde aparecían. Pero no era una solución real y me tomó muchos años aceptar la situación", resaltó.

Y agregó: "Pero esto también me trajo nuevas oportunidades. Al principio, la gente no creía que yo fuera real. Pensaban que los memes habían sido creados en photoshop. Cuando acepté esto, revelé mi identidad en una red social rusa. Y después de eso puedo decir que todo lo malo, grosero o desagradable, desapareció".

Arató es la cara de "Harold hide the pain", el cual suele ser utilizado para ejemplificar lo que se siente en el momento como, por ejemplo, cuando no queremos salir e inventamos excusas, pero nuestros amigos nos dan soluciones o insisten.

"Al principio no me consideraba famosos, pero después cada vez eran más las personas que me paraban en la calle para tomarse una foto conmigo", relata Arató durante la nota.

Según contó, siempre se detiene a firmar autógrafos o a sacarse selfies con las personas en la calle "con gusto", debido a la "alegría" que puede ver en los ojos de sus fanáticos. Y es bonito hacer feliz a la gente. Tuve la oportunidad de colaborar con grandes marcas, como Cola-Cola. Me invitaron a una sesión donde volé en una capsula", reveló.

Pero no conforme con su fama, que ya lo llevó a viajar por Inglaterra, Rusia y Portugal, entre otros países, el húngaro pretende llevar su historia a la pantalla grande. "Ahora tengo un desafío mucho más grande: una película de comedia de la historia de Harold hide the pain´. Mi mánager está hablando con inversionistas potenciales", detalló.

Y cerró: "Sorpresivamente recibo muchos mensajes todos los días en mis cuentas de Facebook e Instagram de personas que me piden ayuda en su día a día. Intento mostrarle a mis fans que deben ser felices, incluso en los momentos más difíciles de sus vidas. Y supongo que los memes pueden ayudar a superar las dificultades de cada día. A pesar de que esto sucedió inesperadamente, me sigo viendo como la misma persona".