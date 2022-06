Apagón 3G: estos son los celulares que dejarán de funcionar en los próximos meses

El avance de la tecnología hacer que muchas veces ciertos dispositivos o sistemas operativos queden obsoletos porque quieren de una actualización necesaria para sumar nuevas funciones. Es muy común de hecho que una cosa así ocurra cada tanto con WhatsApp, y lo mismo con los celulares.

De hecho, este 2022 comenzó el apagón 3G, el cual empezó a dejar fuera de serie ciertos teléfonos que usaban sistema viejos e incompatibles con los actuales. Si bien algunos celulares ya dejaron de estar activos por ese motivo, lo cierto es que el apagón continúa y de hecho en los próximos meses va a haber muchos más cambios.

Sucede que las empresas de telefonía móvil ya dieron fecha para dejar sin uso los dispositivos que funcionan a base del 2G y el 3G y esto significará que no podrán realizar ni recibir llamadas telefónicas, como así tampoco enviar o recibir mensajes de texto.

Es que si bien en la Argentina todo es más lento, el 3G llegó a Estados Unidos en el 2002 y desde entonces hasta hace no mucho seguíamos usando esa tecnología. Sin embargo, los nuevos celulares son compatibles con el 4G y el 5G, y los operadores ahora deben concentrarse en la construcción de estas redes y ahorrar costos de mantención de las más antiguas.

Por eso mismo ciertos móviles dejarán de funcionar y ya no se podrán realizar ni recibir llamadas telefónicas. Tampoco tendrán la capacidad de enviar o recibir mensajes de texto y como no tendrán cobertura de red, tampoco podrán navegar en las aplicaciones o sitios web, a menos que la persona cuenta con una red WiFi propia, que no es lo ideal porque al irse de su casa ya no tendrá cobertura.

Los apagones que se vienen