¡Atenti con esto! El nuevo "submenú" secreto de WhatsApp: para qué sirve

El servicio de mensajería móvil de Meta, WhatsApp, está todo el tiempo buscando mejorar con el cambio de algunos features. Recientemente, sin anunciarlo, puso en funcionamiento un submenú al que se puede acceder, sin ingresar a la aplicación, para tener ciertos accesos directos.

¿Cómo accedemos al mismo? Tenemos que mantener apretado el icono de WhatsApp en nuestro escritorio. No poco tiempo, porque se abriría la app, pero tampoco mucho, ya que se puede activar la función de borrar la app. Es una presión media. Cuando se consigue, aparece un submenú en donde podemos sacar una foto automáticamente para enviar, hablar con nuestros contactos más recientes casi de inmediato.

También se tiene un acceso inmediato a los widgets para poder ver todos los mensajes recibidos de forma más rápida. Por último, este submenú nos permite poder dejar de recibir notificaciones de WhatsApp.

Esto se suma a los siete cambios que ya te contamos que el servicio de mensajería tenía pensado implementar en 2022. Una de las cuestiones que implementará el servicio de mensajería es la capacidad de poder decidir a quién bloquear para que no vea tu último estado conectado. Así como en Instagram, app de la misma empresa, podemos decidir quién ve nuestras stories pero además tendremos la chance de poder decidir quién sabe cuándo fue la última vez que nos conectamos. Esto estará disponible en una sección que aparecerá como “Mis contactos, excepto” y tiene como objetivo fortalecer la privacidad de WhatsApp.

La siguiente función también la esperan muchos y es posible que la podamos ver y es la posibilidad de eliminar mensajes para todos sin límite de tiempo. Actualmente solamente se tienen 68 minutos para eliminar un mensaje para todos, incluyendo imágenes o videos, hasta notas de voz. Un dato no menor, es que asimismo se prevé que no deje evidencia del borrado. Es decir que no quede como que borraste el mensaje como si aparece ahora.

En las últimas semanas se incorporó la función multidispositivos de WhatsApp mediante la cual poder conectarse de hasta cuatro dispositivos con la misma cuenta. Bueno, ahora el año que viene también tendremos la chance de determinar en cual de ellos cerrar sesión pero de forma remota. Además se avanzará en la posibilidad de que puedas utilizar dos smartphones con una misma cuenta al mismo tiempo, algo que antes no se podía hacer.

Otro de los nuevos feautures tiene que ver con la posibilidad de que los Reels de Instagram se integren. En los estados ya podemos ver las stories de la misma red social. Pero ahora se podrá tener esa posibilidad además de poder compartirlos de la misma forma. Esta sería la primera vez que Meta integre dos de sus apps de esta manera, aunque no hay una fecha concreta para que comiencen las pruebas de la funcionalidad, sin embargo la posible hoja de ruta establece este año como el indicado para que esto sucederá definitivamente.

Otro de los temas clave tiene que ver con la creación de comunidades, algo que le funciona bastante bien a Twitter. Con el antecedente de como Instagram robó la idea de las stories a Snapchat, ahora en WhatsApp podremos ver algo simular. Según la información que se filtró, las comunidades tendrían una interfaz totalmente diferente a la de los grupos, contaría con su propio icono que sería cuadrado en lugar de redondo y tendría toda una estructura propia que en nada se parece a los grupos como los conocemos hoy en día. Además habría subgrupos que abarquen diferentes categorías sobre un mismo tema, una clara forma de segmentación de público.

Una de las cuestiones molestas en los iPads es la imposibilidad de contar con la app de WhatsApp por lo que se termina usando la versión escritorio de los navegadores. Bueno esto ya dejará de ser así debido a que se planea lanzar esa app para la popular tablet.