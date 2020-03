Cómo exprimir a fondo la conexión de internet en casa: secretos para evitar que se sature

El uso responsable de internet no solo tiene que ver con el contenido que se replica en las redes sociales, sino con algunos hábitos para evitar una sobredemanda de tráfico mientras perduren las medidas para minimizar el contagio de coronavirus.

Entre las recomendaciones de uso responsable, las empresas incluyen "minimzar la calidad de las imágenes" que se envían, lo que significa cambiar la configuración y evitar que el dispositivo (sea un smartphone o un smartTV) transmita en 4K o en HD.

Según los técnicos, el video en línea "se come" el tráfico disponible y genera una "lentificación" para todos los otros servicios. Para aliviar el tráfico de datos, desde las empresas recomiendan usar líneas fijas para llamadas de voz, y volver al mensaje de texto en lugar del servicio de mensajería intantánea (como Whatsapp o Telegram) porque este último utiliza la conexión de internet o datos del teléfono.

Sin ir más lejos, desde que comenzó el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno, hubo un 22% de crecimiento del tráfico de voz móvil y la cantidad de llamadas fueron similares a lo habitual, pero su duración fue mayor (+22%). Además, el uso de WhatsApp creció inicialmente un 62%, pero con picos de 120%. Su punto más alto, de 180%, fue durante el anuncio presidencial sobre la cuarentena obligatoria.

Además de minimizar la calidad de las imágenes, también proponen "aprovechar las horas de menor congestión para realizar la descarga de contenidos" y "evitar el envío de materiales que no son de suma necesidad", como por ejemplo los siempre divertidos memes.

Otra sugerencia para fortalecer la conexión, sobre todo en familias numerosas, es la de "evitar enviar archivos de mucho peso (comprimirlos en el caso de hacerlo) y priorizar la utilización de las herramientas de almacenamiento compartido con links de uso común o aplicaciones que permitan el trabajo colaborativo on line".

Algunas recomendaciones tienen mas que ver con comportamientos humanos que con tips técnicos, por la de "ser lo más precisos posible en los mensajes para no generar idas y vueltas innecesarias" y "desconectar de la red aquellos equipos que no se están utilizando, ya que estando en standby (o modo dormido) continúan utilizando la red para actualizaciones".

Cabe destacar que la Comisión Europea (CE) anunció que Google se comprometió a rebajar su tráfico para mantener un buen funcionamiento de Internet en la Unión Europea (UE), debido al uso intensivo de la red que hacen los ciudadanos que están en cuarentena para evitar la expansión del coronavirus.



Sin ir más lejos, la popular plataforma de videos YouTube, que pertenece a Google, cambió a definición estándar todo su tráfico en la UE. "Millones de europeos se están adaptando a las medidas de distanciamiento social gracias a las plataformas digitales, ayudándolos a teletrabajar, aprender en línea y entretenerse", sostuvo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.



Aunque la empresa asegura que solo registró algunos picos de uso, puso en marcha medidas para "ajustar automáticamente" el sistema para utilizar menos capacidad de la red. "Seguiremos trabajando con los gobiernos de los Estados miembros y los operadores de red para minimizar el estrés del sistema, mientras que también proporcionamos una buena experiencia a los usuarios", concluyó.

Netflix también hizo lo propio y se comprometió a reducir la tasa de bits en todas sus transmisiones en Europa durante 30 días a fin de reducir el tráfico en las redes en torno a un 25 %, y garantizó que mantendrá una buena calidad de servicio para sus clientes.

Teniendo esto en cuenta, acá van algunos consejos para exprimir a fondo la conexión:

Primero hay que ser claros, si se trata de una familia numerosa (4 o más personas) se requiere una conexión superior a los 50MB, para que todos pueda navegar sin problemas o ver series al mismo tiempo. Utilizar gestores de descarga suele ser una buena manera para descargar un archivo mucho más rápido.

El uso de gestores

Cuando descargamos un archivo, habitualmente, se hace mediante una única conexión, lo que puede hacer que no vaya tan rápido como podríamos imaginar. Utilizar un gestor de descargas -la extensión DownThemAll de Firefox, wget para sistemas UNIX y JDowloader que utilicen varias conexiones para descargar en paralelo distintas partes de nuestros archivos puede hacer que utilicemos el máximo de nuestra conexión a Internet.

Peer to peer en lugar de una descarga directa

Descargar contenido vía sistemas peer to peer, como BitTorrent, generalmente hace que exprimamos mejor nuestra conexión. Esto se debe a que si hacemos uso de la descarga directa estamos bajando contenido de un único servidor que puede llegar a saturarse.

Si el archivo no es tan popular, puede que sea conveniente la descarga directa, pero si se trata de, por ejemplo, un estreno de cine o archivo público y muy popular suele ser mejor opción utilizar el torrent para descargarlo.

Cacheadores para una conexión mucho más eficiente

Si se utiliza una conexión que no destaca por su velocidad (como un ADSL rural o una conexión 3G) puede ser interesante la idea de utilizar un proxy caché para navegar un poco más rápido. De esta manera, habrá un servidor que se encargará de comprimir las páginas Web y sus recursos relacionados como por ejemplo imágenes o CSS, para que las envíe.

Además de navegar más rápido, se usará menos la conexión sin modificar apenas la experiencia de navegación. La privacidad no es problema: las conexiones HTTPS no pasan por el proxy caché. No es opción para tráfico que no sea Web.

Revisar la conexión o el cableado

Cada enlace en un cable de cobre como el del ADSL que muchos tenés contratado hace que la señal se atenúe. Si la instalación del hogar no es óptima, es muy probable que no lleguen todos los megas que tienen contratados. Tampoco es algo que el usuario pueda solucionar, sino que hay que llamar a la empresa que brinda el servicio para exigirle que cambie el cableado si es necesario.