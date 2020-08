Del Kun Agüero a El Rubius: qué es Fall Guys, el juego que vuelve locos a los youtubers y busca destronar al Fortnite

El reinado de Fortnite, como el soberano del género battle-royale parecer haber llegado a su fin. Actualmente existe un juego que por su absurda, simpática y sencilla jugabilidad aspira a convertirse en el rey de reyes. Hablamos nada menos que de Fall Guys: Ultimate Knockout, el fenómeno multijugador que había sido anunciado en junio de 2019 en el E3, y que fue lanzado en PlayStation 4 y PC (con sistema Windows) el último 4 de agosto.

Si bien Sony lanzó hace poco dos de sus títulos más importantes en lo que va en el año, como lo son "The Last of Us Parte 2" y "Ghost of Tsushima'", ninguno de estos puede competir con el Fall Guys, el cual logró captar la atención de los jugadores con un battle-royale accesible y hasta un poco tonto.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Este juego, desarrollado por Mediatonic y distribuido por Devolver Digital, está inspirado en juegos de televisión como Wipeout, American Ninja Warrior o Grand Prix. Como todo battle-royale, se trata de una competencia -al mejor estilo "Supermatch" (para aquellos pendeviejos que recuerdan el programa de los 90')- entre 60 jugadores iniciales que, a medida que avanzan los retos, van disminuyendo hasta que tan sólo queda un puñado.

Si bien los controles de los humorísticos y hasta adorables personajes del juego son sencillos -en el juego solo hay que saltar, caminar y empujar- los escenarios suelen ser complicados hasta que se les agarra la mano. Por lo general, el primer reto es una carrera con obstáculos que elimina a casi la mitad de los jugadores iniciales. Luego, totalmente al azar, pueden aparecer mapas cooperativos en equipo o de eliminación directa, por mencionar algunos.

El objetivo es evitar todos los obstáculos para conseguir la corona y así convertirse en el ganador. Las partidas no suelen durar más de 15 minutos, pero prometen risas, enojos y diversión asegurada. El juego puede conseguirse a través de plataforma Steam (para PC) con un valor de 720 pesos. Mientras aquellos que tengan el plus de PlayStation 4 podrán adquirirlo de forma gratuita durante todo agosto.

El éxito del juego fue tal durante su lanzamiento oficial que los desarrolladores se encuentran trabajando a contrarreloj para sumar nuevos desafíos y fortalecer los servidores, ya que debido a la gran demanda suelen "caerse" de vez en cuando. A pocas horas de su estreno sólo en PC, el juego ya contaba con más de 200.000 espectadores en la plataforma de streaming Twitch.

Además,minutos después, los propios desarrolladores dijeron que el videojuego ya contaba con alrededor de 120.000 jugadores. Y después de 24 horas, esa cifra escaló a 1.500.000 usuarios. Las cifras que hizo públicas Devolver Digital impresionan: en menos de una semana, el lanzamiento de Mediatonic vendió dos millones de copias en Steam y todos los youtubers más populares del mundo ya lo están jugando.

Hasta el momento, el juego parece imparable y su ascenso, al parecer, se ira prolongando durante las próximas semanas. Fall Guys está en segundo lugar en el ranking de juegos más vistos por Twitch, superado solo (por apenas diez mil espectadores más) por League of Legends. Es decir que ya está por encima, en número de espectadores, de colosos como Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare o GTA V.

De hecho, el éxito fue tan avasallador que el 7 de agosto, por ejemplo, Mediatonic tuvo que retirar el juego momentáneamente para hacer unos retoques, debido a que el título no estaba listo para este rotundo logro. Ya son muchas las marcas como Konami, la cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken y hasta los Teletubbies los interesados en colaborar con esta franquicia que promete superar a todos sus competidores.

Los fanáticos también esperan que Fortnite acepte una colaboración con Fall Guys, dando lugar al crossover definitivo. Pero para eso, todavía habrá que esperar. Mientras tanto, youtubers como Ibai, El Rubius o el mismísimo "Kun" Agüero -con millones de seguidores de su lado- disfrutan y se divierten, solos o en compañía, jugando este animado battle-royale que llegó para quedarse.