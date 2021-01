El día que los "nerds" aniquilaron a WallStreet: "Todos podemos correr a un fondo de inversión"

Una Empresa que se llama Gamestop que se dedica a vender videojuegos y consolas entró en quiebra por el furor de la venta online de juegos sumado a la pandemia, entonces algunos dijeron me voy a shortear o vender en corto – esto es vender para recomprar a un precio más bajo-. Esto es lo que hacen los fondos de inversión al ver que una empresa tiende a desaparecer. Al enterarse esto, algunos usuarios de la red social Reddit, decidieron correr a estos inversores: es decir hacerles recomprar esas acciones de empresas tendientes a desaparecer.

De esta manera, se juntó un grupo considerable de inversores jóvenes que comenzó a hacer subir a la empresa. A ellos se sumaron más inversores que agigantaron esa burbuja y las acciones empezaron a elevarse, hasta un punto que ya era demasiado. Esto derivó en una volatilidad histórica que convulsionó Wall Steet. Para más, después empezó a pasar con otros tipos de activos, con empresas de cine, con American Airlines.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sucede esto porque las redes sociales comienzan a tener un rol preponderante en el mundo de las acciones y es debido al acceso de información por más personas. Antes, tener ingreso a los manejos bursátiles de una empresa, saber de las inversiones de un grupo inversor, acceder rápidamente al mercado o conectarse con muchos inversores, era casi imposible. Hoy gracias a la tecnología lo podemos hacer, podemos correr a un fondo de inversión.

Lo cierto que estas operaciones son muy riesgosas, al punto de poder quebrar a un fondo de inversión. Por eso la norma sigue siendo invertir en empresas con fundamentos, conocer su situación Esto no es un juego es el mercado de capitales, que lo que hace es generar financiamiento y cuyo objetivo principal es fomentar el crecimiento de la economía. No es magia, no es timba o un jueguito de Playstation, es economía real. No debemos basarnos en moda, nos basamos en negocios y esto fue una compra de humo que salió bien para los que invirtieron, pero difícilmente se repita asiduamente o marque una nueva tendencia”.

No creo que esto suceda en Argentina, ya que el mercado denominado “shorts” o de “cortos” del cual estamos hablando no está desarrollado. Todo puede pasar en los mercados, pero no hay en nuestro país fondos de inversión shorteados, por es muy difícil que ocurra.