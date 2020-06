El Dispositivo: horario y dónde ver el evento que le pondrá fin a la Temporada 2 de Fortnite

Si por algo se caracteriza Fortnite, además de su jugabilidad, variedad de armamento e inusuales personajes con “skin” (atuendos adquiridos a cambio de dinero) particulares, son sus llamativos y extraordinarios eventos. Sin ir más lejos, este lunes 15 de junio se realizará el final de la Temporada 2 del Pase de Batalla de Fortnite Capítulo 2, el famoso “El Dispositivo”.

Luego de que Epic Games –la empresa desarrolladora del juego- retrasara su llegada, la propia compañía estadounidense anunció el final del capítulo 2 con bombos y platillos a través de sus redes sociales, o correo electrónico para todos aquellos que estén suscritos, pero no adelantó lo que ocurrirá.

Horarios en Argentina de "El Dispositivo" el esperado final de la Temporada 2 de Fortnite

El Dispositivo, tal y como se llamará el final de la Temporada 2 del Pase de Batalla de Fortnite Capítulo 2, comenzará en Argentina a partir de las 15 horas. Para poder disfrutarlo, solo basta con iniciar sesión en el juego (tanto en PC, Switch, Xbox One o PlayStation 4) menos media hora antes de que comience para evitar las inmensas colas de carga lógicas del evento.

En este contexto, se espera que, tal y como ocurrió en eventos pasados, haya un modo de juego preparado para poder disfrutar de este evento sin interrupciones (es decir, sin que se pueda construir y/o matar). A la espera de lo que será el cierre del capítulo 2 y el posterior cambio de temporada.

Si bien lo que ocurrirá dentro del juego a partir de las 17 es un misterio, por la imagen oficial se puede deducir que "Midas" creó un Dispositivo del Juicio Final con la intención de detener la Tormenta, para así evitar que consuma a la isla y a sus habitantes.

Tras la fiscalización de este evento, Fortnite pasará oficialmente a la temporada 3. Cabe recordar que, entre los eventos favoritos por los jugadores del popular Battle Royale, se encuentran La Explosión del Volcán; Cattus vs Doggus; El Lanzamiento del Cohete; Explosión de Kevin y The End of Fortnite (El agujero negro), la cual terminó destruyendo la primera isla del juego.

Los horarios:

Argentina: a las 15:00 horas

Bolivia: a 14:00 horas

Brasil: a las 15:00 horas

Chile: a las 14:00 horas

Colombia: a las 13:00 horas

Costa Rica: a las 12:00 horas

Cuba: a las 14:00 horas

Ecuador: a las 13:00 horas

El Salvador: a las 12:00 horas

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 14:00 horas

Guatemala: a las 12:00 horas

Honduras: a las 12:00 horas

México: a las 13:00 horas

Nicaragua: a las 12:00 horas

Panamá: a las 13:00 horas

Paraguay: a las 14:00 horas

Perú: a las 13:00 horas

Puerto Rico: a las 14:00 horas

República Dominicana: a las 14:00 horas

Uruguay: a las 15:00 horas

Venezuela: a las 14:00 horas

Estados Unidos (PT): a las 11:00 horas

La temporada X de Fortnite fue sin duda alguna una de las más interactivas y divertidas para los jugadores, ya que introdujo la combinación de dimensiones dentro del juego, funciones de todas las temporadas anteriores se combinaron e implementaron para dar paso al evento que marco el final y el principio de todo.