¿El fin de Facebook? Por qué Zuckerberg cambiará el nombre de la app y qué busca con eso

A dos semanas de la abrupta caída mundial de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras aplicaciones satélites de la compañía de Mark Zuckerberg, se dio a conocer que la empresa "Facebook", la cual engloba a todas estas redes sociales, planea cambiar de nombre la próxima semana para reflejar el enfoque que la compañía busca implementar con la construcción de "metaverso" , un espacio de encuentro entre individuos en el universo digital.

La información fue dada a conocer por el medio especializado The Verge y aclara que Zuckerberg hablará en la conferencia anual Connect de la compañía el próximo 28 de octubre sobre este tema. Con este cambio, el estadounidense busca posicionar a Facebook dentro del propio grupo en el que se engloban otros productos como Instagram, WhatsApp o Oculus. Lo cierto es que la red social seguirá llamándose igual y lo único que va a cambiar es el nombre de la compañía.

El medio especializado estadounidense advierte que este cambio de nombre también ayudará a Zuckerberg a evitar el intenso escrutinio al que está sometida la red social en los últimos meses. Vale aclarar que esta noticia llega pocos días después de que una de sus ex empleadas, Frances Haugen, acusara a la firma de ocultar que las redes sociales que maneja son perjudiciales para los menores.

De acuerdo con la mujer, que declaró en el Senado de Estados Unidos, la empresa antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia. Ademas de filtrar documentos internos de la compañía al Wall Street Journal, Haugen retrató de forma despiadada a la compañía de Zuckerberg.

Sin ir más lejos, resaltó que durante el tiempo que estuvo trabajando en ella se dio cuenta de una "verdad devastadora": Facebook oculta información al público y a los Gobiernos. Por esta razón, desde Facebook anunciaran nuevos controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes. De hecho, Facebook anunció este último martes sus planes de crear 10.000 puestos de trabajo en la Unión Europea durante los próximos cinco años.

Con esto, busca ayudar a construir el metaverso, que ya fue mencionado por otras empresas tecnológicas como Microsoft. De acuerdo con la información dada por medios locales, Facebook estuvo avanzando en la construcción de su propio "metaverso" con aplicaciones como Horizon Workrooms, que permite reunirse de forma remota y trabajar en oficinas virtuales bajo la forma de avatares, y el desarrollo de sus gafas de realidad virtual VR Oculus Quest 2.

Con la realidad virtual y aumentada, Zuckerberg pretende conectar a sus casi tres mil millones de usuarios a través de varios dispositivos y aplicaciones. Según el informe de The Verge, el nuevo nombre de Facebook es un secreto guardado "bajo siete llaves", pero un posible rebranding podría tener algo que ver con Horizon. Recientemente, Facebook cambió el nombre de su plataforma de juegos de realidad virtual en desarrollo, llamada Horizon, por Horizon Worlds.

Facebook no es la primera compañía tecnológica que cambia su nombre a medida que se expande y va creciendo. En 2015, Google se reorganizó por completo bajo un holding llamado Alphabet, en parte para indicar que ya no era solo un motor de búsqueda. Y Snapchat cambió su nombre a Snap Inc. en 2016, el mismo año en que comenzó a llamarse a sí misma una "empresa de cámaras" y debutó con su primer par de gafas con cámara Spectacles.

Zuckerberg atribuyó las caídas de sus plataformas durante más de siete horas a "un cambio de configuración defectuoso" y buscó despejar así cualquier sospecha de un ciberataque como causa de la caída. Así lo expresó a través de un mensaje que difundió, en el que también pidió "disculpas a todos los afectados" y dijo que se está "trabajando para comprender más sobre lo que sucedió" para "continuar mejorando nuestra infraestructura".

De acuerdo con la explicación que dio la empresa, sus equipos de ingeniería determinaron que "los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos causaron problemas que interrumpieron esta comunicación". De esa manera, el tráfico de la red "tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios".

Facebook reconoció también que el apagón "afectó a muchas de las herramientas y sistemas internos que utilizamos en nuestras operaciones diarias, lo que complicó nuestros intentos de resolver rápidamente el problema". "Pedimos disculpas a todos los afectados y estamos trabajando para comprender más sobre lo que sucedió hoy para que podamos continuar mejorando nuestra infraestructura", agregó el comunicado.

Esto causó que las acciones de Facebook sufrieran una caída del 4,9% en la Bolsa de Nueva York: la cotización de las acciones había abierto a un valor de US$ 334,55 y llegó a un piso de US$ 323,13, más de 10 dólares menos, para estabilizarse en los US$ 326. En consecuencia, la riqueza personal de Zuckerberg se redujo en casi US$ 7.000 millones en pocas horas, lo que se suma a una caída de alrededor del 15% desde mediados de septiembre.