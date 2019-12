El hermano de Pablo Escobar lanza un smartphone plegable y usará una estrategia narco para romper el mercado

Directo del proveedor, sin intermediarios, consiguiendo la materia prima a un precio más barato y asegurándose que la logística se lo más eficiente posible para abaratar costos. La fórmula del narcotraficante colombiano Pablo Escobar para posicionarse como uno de los distribuidores de cocaína más grande del Mundo fue tomada por su hermano, Roberto Escobar, pero en otra rama totalmente diferente y, vale remarcar, legal: el mundo de los smartphones.

Lee más | Cuidado con los stalkers: cinco tips para saber si tenés una app que te espía en tu celular

Recientemente Roberto anunció el lanzamiento del Escobar Fold 1’s el celular plegable con el que el colombiano aspira a ser uno de los jugadores del nuevo mercado que se viene en materia de smartphones y en donde el gigante Samsung tiene puestas sus expectativas después de haber tenido una primera prueba negativa con su Galaxy Fold.

El precio del Escobar Fold sorprendió ya que vale una quinta parte que sus competidores en esa gama. Por ejemplo, el último lanzamiento de Motorola, el nuevo Razer, tiene un precio de US$ 1.500; el mencionado celular de Samsung cuesta US$ 1.980; y por último la versión plegable del Huawie Mate X vale US$ 2.400. Mientras que el celular de Escobar se venderá a un precio de US$ 350 por unidad.

¿Por qué es tan barato en comparación? Voceros de la compañía que fueron consultados por el sitio CNET, sostuvieron que el motivo detrás del bajo precio es que no se le busca sacarle un alto margen de ganancia al producto como hacen sus competidores. “Es un Smartphone completamente revolucionario en el mundo; lo que Escobar logró es sacar a todos los retailers de la escena haciendo que el beneficio económico lo tengan los consumidores”, le dijo a ese medio el CEO de la compañía, lof Gustafsson.

"Esta industria que solía estar llena de innovación ahora está llena de compañías que buscan obtener ganancias. No es por nada que Apple es la compañía más rentable del mundo, cuando un soporte de computadora cuesta más que un iPhone. , esto es absurdo, y el Sr. Escobar está cambiando eso ahora", agregó el CEO.

Todavía no se estipularon las fechas de lanzamiento en los Estados Unidos por lo que hasta que no se resuelva eso no sabremos cuándo se podrá comprar en Argentina.