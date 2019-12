Facebook, víctima de una nueva filtración masiva: ¿está preparando su propio sistema operativo?

Facebook volvió a estar en el centro de la polémica al darse a conocer que los datos de más de 267 millones de usuarios de la red social estuvieron expuestos durante dos semanas en una base de datos a la que se podía acceder sin necesidad de un sistema de autenticación.

Según confirmó Comparitech, la compañía de ciberseguridad que trabajó en esta investigación junto con el investigador Bob Diachenko, el nombre, el teléfono y la identificación de Facebook de 267 millones de usuarios se encontraron en una base de datos alojada en una web sin protección.

En esta línea, para Diachenko –y tal como detalla el comunicado de Comparitech- esta base de datos forma parte de un abuso de las API de Facebook, que vinculó a ciberdelincuentes en Vietnam. Los datos estuvieron expuestos dos semanas, "antes de que el acceso se eliminara". Al mismo tiempo, la web donde se encontraban no estaba protegida por contraseña ni por ninguna otra forma de autenticación.

El comunicado señala que los datos también fueron localizados en un foro de hackers para su descarga. Esta información expuesta pertenece en su gran mayoría a usuarios de Estados Unidos. Los cibercriminales pueden emplearlos para realizar acciones de distribución de spam o campañas de 'phishing' -que suplantan una fuente legítima-.

Facebook prepara su propio sistema operativo

Por otra parte, la red social de Mark Zuckerberg está desarrollando su propio sistema operativo para utilizar en sus dispositivos con el objetivo de que reduzca su dependencia con Android, propiedad de Google, según publicó el sitio The Information.

Este proyecto está a cargo del ex ingeniero de Microsoft Mark Lucovsky, coautor del sistema operativo Windows NT, lanzado originalmente en el año 1993 y que fue el primero desarrollado por el gigante de Redmond de 32 bits. El hardware de Facebook, entre los que se encuentran dispositivos como el casco de realidad virtual ​Oculus y las pantallas inteligentes Portal, utiliza actualmente versiones modificadas de Android como sistema operativo.

Según uno de los responsables de la división de realidad virtual y aumentada de Facebook, Ficus Kirkpatrick, "es posible" que el futuro hardware de la empresa de Mark Zuckerberg no dependa del popular sistema operativo para móviles de Google, lo que reduciría o eliminaría el control ejercido por su competidor "No creemos que podamos confiar en los competidores del mercado para asegurarnos de que la próxima generación tiene espacio para nosotros”, aseguró a The Information el responsable de hardware de Facebook, Andrew Bosworth.