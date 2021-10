Fallo masivo: Facebook, Instagram y WhatsApp reportan problemas en todo el mundo

Este lunes, Facebook sufrió una abrupta caída en todo el mundo, sobre todo en una amplia zona de los Estados Unidos, gran parte de la Argentina, Brasil, Perú y en toda Europa, entre otra decenas de países. Pasado el mediodía, millones de usuarios reportaron que no podían ingresar a las redes sociales de la compañía que maneja Mark Zuckerberg, principalmente en Facebook, WhatsApp e Instagram.

El sitio DownDetector, especializado en juntar los reclamos de los usuarios sobre fallas en diferentes plataformas de la web, detalló que el servicio estaba caído en algunas zonas de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Brasil, Perú y todos los países europeos. “Este gráfico muestra una vista de las notificaciones de problemas enviados en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día", señalaron desde el sitio.

Y agregaron: "Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día. Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día”. Si bien las autoridades de Facebook no se manifestaron aún al respecto, los primeros reportes especulaban con que se trataba de una falla del Domain Name System (DNS, sistemas de nombres de dominio).

Facebook fue el primero en presentar fallas a la hora de intentar acceder a su habitual red social, pero casi de inmediato los usuarios también advirtieron errores en Instagram y WhatsApp, señalando que las páginas no se actualizan y que no se puede publicar ningún tipo de contenido. Cabe recordar que estas últimas dos plataformas fueron compradas por la compañía que lidera actualmente Zuckerberg por 1.000 millones y 19.000 millones de dólares, respectivamente.

A diferencia de otras caídas del sistema, esta vez se trata de un bloqueo completo, ya que los usuarios afectados en general no pueden acceder a las aplicaciones. De hecho, muchos internautas manifestaron que pudieron ingresar a las redes sociales, pero con funcionalidades limitadas: no pueden mandar, recibir mensajes o compartir contenidos.

En el caso de Instagram, los internautas advirtieron problemas al no poder conectarse desde la aplicación móvil. Además, las quejas se multiplicaron al no poder subir o compartir fotos. En Facebook, muchos no pueden entrar y los pocos que pueden, están imposibilitados de cargar nuevo contenido.

Una de las funciones más afectadas de Facebook fue su servicio de mensajería privada, Messenger (que tiene su propia App para smartphone). "Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente", detallaron desde Facebook a través de Twitter.

Otras aplicaciones "satélites" de Facebook, como Oculus, además de la mencionada Messenger y también presentaron fallas en su sistema: los expertos coincidieron en afirmar que se trata de un problema con el DNS, un sistema virtual que se encarga de tomar las IP (dirección única con base en números y puntos con la que se puede identificar un dispositivo en internet) y traducirlas en las direcciones web, o enlaces, tal como se conocen.