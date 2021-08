Fortnite, Ariana Grande y música: el Pibe Geek te cuenta los detalles del megaevento online de este finde

Como cada semana, BigBang tiene el orgullo de contar con la información de Gonza, mayormente conocido como el Pibe Geek, el experto en tecnología. Y hoy nos trae todos los detalles del evento único en Fortnite, el juego que consechó millones de fans en todo el planeta.

Como ya sabemos, los eventos de uno de los videojuegos más populares del mundo son un éxito rotundo. Artistas de primera línea como Marshmello, Travis scott, Jay balbin, Slushii y muchos más han pasado por el campo.

Pero en esta ocasión una de las artistas más importantes del momento será la protagonista del nuevo evento especial de Fortnite.

¿De quién se trata? De Ariana Grande. Ella es una cantante y compositora estadounidense que se ganó el fanatismo de la gente con éxitos como 7 rings, positions, stuck with u y actualmente remixando un tema de The weekend llamado Save your tears que si no lo escuchaste te recomiendo hacerlo

Pero ¿qué hará en el videojuego? Del 7 al 9 de agosto dará un concierto llamado Rift tour en el cual se podrá ver de forma gratuita y en vivo

Según Epic Games habrán 5 conciertos para que cualquier persona pueda verla al menos una vez. También recomendó ingresar a la plataforma 1 hora antes para que tengas tu lugar asegurado ya que siempre se llena de usuarios y los servidores tienden a sufrir un poco.

Y si pensabas que esto era todo, Fortnite regalará a todos los participantes el ala delta del Rift tour como conmemoración del evento pero también podrás comprar la skin de Ariana en la tienda del juego

¿Cuáles son los horarios para ver el evento?



- Viernes 6 de agosto a las 19:00 de Argentina

- Sábado 7 de agosto a la 15:00 de Argentina

- Domingo 8 de agosto a las 01:00 de Argentina

- Domingo 8 de agosto a las 11:00 de Argentina

- Domingo 8 de agosto a las 19:00 de Argentina