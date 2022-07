¿La batería ya no te dura nada? Tips y consejos para mejorar la vida útil de tu celular

Los teléfonos celulares han tomado un rol importante en la vida de la gran mayoría de las personas siendo, en muchos casos, prácticamente una extensión corporal más. Los avances tecnológicos han hecho que cada vez existan más funciones que acompañan a los seres humanos, pero esta dependencia ha llevado a ni permitir que los dispositivos se queden sin batería.

Con las distintas aplicaciones y el objetivo de mantenernos conectados con el mundo, las baterías se han vuelto aquello a cuidar que nos permita continuar online todo el tiempo. A pesar que tienen un tiempo útil de vida, a continuación, detallaremos distintos tips para lograr maximizarla.

Lo primero a mencionar es que las baterías cuentan con una durabilidad de 300 a 500 ciclos de carga, es por ello que hay que encontrar las formas de poder estirar esa vida útil para mantener el rendimiento, haciendo que se reduzca lo menos posible la energía máxima que soporta. Tras un promedio, se estipula que cerca de los dos años ya comienzan a resentirse las baterías, es cuando muchas acciones que los usuarios realizan, no hacen más que degradar la capacidad.

Otra de las premisas es no utilizar el celular mientras se está cargando porque al abrir las aplicaciones y funcionalidades, se fuerza el consumo de la energía, más que nada en actividades como puede ser los jueguitos, enemigos íntimos de la vida de las baterías. De a poco, estas han demostrado mejoras ineludibles, aunque para no seguir renegando con las mismas, deberemos aportar nuestro granito de arena también

¿La batería nunca más al 100%?

En búsqueda de mejoras en los Smartphone antes las recurrentes quejas sobre la durabilidad de la batería, en la actualidad, la mayoría suele ser de iones de Litio, reemplazando a las de níquel o hidruro metálico que hacían una tarea casi imposible poder mantenerla en perfecto estado. Las baterías de polímero de litio han traído un nuevo cambio y es que la vida de estas se verá perjudicada si se descargan por completo, mientras que tampoco será recomendable cargarlas al 100% porque no se podrá obtener el mejor rendimiento de la misma.

Esto cambió radicalmente la forma de cuidar la batería ya que, con varios estudios que avalan la teoría, es importante que la carga de las baterías de celulares se encuentre entre el 20% y el 80%, para tener una mejor calidad. Los más extremistas dicen que deberían situarse entre los 40% y los 60%, aunque ahí ya dependeríamos por lo menos de un cargado virtual que nos permita mantenernos dentro de ese porcentaje cuando la energía baje esos niveles.

Esto no significa que de vez en cuando esté bueno cargar las baterías en su totalidad, más que nada para una sincronicidad del sistema operativo con el propio indicador de energía, aunque tampoco es sumamente necesario. En este aspecto, Apple ha logrado a partir del iOS13 contar con una función para que la recarga nocturna, mediante la inteligencia artificial, se detenga hasta 80%, haciendo que llegue al 100% momentos antes de desconectar el celular.

Cargadores originales vs cargadores universales

Esta es una de las batallas más visualizadas en lo que respecta a la telefonía móvil donde muchos usuarios prefieren abaratar costos cuando deben reemplazar sus cargadores y compran universales, pero estos ¿son realmente dañinos?

Sin duda alguna que el mejor resultado se conseguirá con el original y, por eso, la primera recomendación es contar con el material original, pero muchas veces no existe la posibilidad por lo que recurrir a los cargadores universales no está tan mal. Primero y principal, se deberá visualizar la intensidad y el voltaje que presenta dicha fuente, para poder mantener el mejor rendimiento de la batería.

En principio no son una complicación siempre y cuando los usuarios no abusen de los cargadores universales para salir del paso, y ante la eventualidad de no poder contar con uno de ellos, tomar todas las precauciones comentadas para poder mantener la vigencia energética en el celular.

Los celulares no van al baño

Podríamos hacer una encuesta que seguramente daría con un porcentaje bastante alto de personas que han llevado al menos en alguna oportunidad, teléfono celular al baño para poner música mientras se bañan. La humedad y las altas temperaturas que se pueden encontrar en el baño, son de los principales enemigos para la durabilidad de la batería.

El mejor funcionamiento se consigue en el rango de 10 a 27 grados centígrados, por lo que las temperaturas por fuera de esta amplitud térmica harán que la batería se dañe y no logre rendir como realmente debería. La exposición al sol o el sobrecalentamiento por la exigencia de las aplicaciones también es un punto a tener en cuenta para el mejor cuidado de la batería.

Mito o verdad sobre la vida útil de la batería del celular

Más de una vez hemos escuchado distintas teorías de cómo debe cuidarse o cuáles son las mejores maneras de hacerlo, pero a continuación tomaremos cinco para descubrir si son verdad o mito.

Dejar el celular cargando toda la noche: Mito. Se creía que dejar enchufado el celular cargando, al estar mucho tiempo en el 100% esto desgastaría la batería, pero la tecnología ha avanzado para que esto no sea más un problema.

En Modo Avión la carga es más rápida: Verdad. El celular al no gastar energía en conexión, ni recibir notificaciones, logrará una carga mucho más veloz.

El cargador portátil daña la batería: Mito. El cargador portátil está creado para propinar las cargas de celular cuando no hay posibilidad de tener una toma de corriente cercana.

El uso del cargador del vehículo daña la batería: Verdad. Los cargadores que se enchufan en los autos son propensos a dañar la batería, más si el calor del motor se encuentra medianamente cerca.

Antes de usar un

nuevo se debe cargar al 100%: Mito. Los celulares vienen con cargas máximas de 50% para comenzar a usarlos desde el momento de la compra, más tomando como medida ideal la batería entre 20% y el 80%.