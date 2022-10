La tecnología detrás de los juegos y las consolas: ¿Cómo se programan?

Los casinos online también han mejorado gráficamente, como se puede ver fácilmente en un slot moderno. Básicamente, los lenguajes de programación apenas han cambiado en las últimas décadas. Sólo el entorno, es decir, el hardware, ofrece nuevas posibilidades. En el pasado, el requisito era crear gráficos de 16 bits razonablemente aceptables. Hoy en día, se trata casi de la realidad virtual.

Las ventajas de las consolas para programar

Con las consolas los desarrolladores lo tienen más fácil. Aquí las especificaciones están vinculadas al hardware existente. No hay excepciones ni mejoras técnicas. Se trata de la consola -como la Playstation 5- donde se ha instalado un hardware específico. Los juegos se desarrollan exactamente según esta norma. Estos juegos funcionan exactamente en la plataforma y los clientes pueden suponer que un juego de Playstation 5 también funcionará sin problemas en dicha consola.

La situación es diferente con los juegos de PC. El propio hecho de que existan "requisitos mínimos" explica la dificultad que tienen los fabricantes para desarrollar juegos de PC adecuados. Desgraciadamente, los requisitos mínimos de hardware no son suficientes para disfrutar ampliamente de los juegos. Teóricamente jugable, pero en realidad sólo en la configuración más baja en cuanto a gráficos. El hecho es que los juegos de consola pueden programarse mucho mejor que los de ordenador para la gran masa de clientes. No todo el mundo quiere comprar un nuevo hardware cada 12 meses para disfrutar de sus juegos favoritos con los mejores gráficos en su escritorio.

Playstation 5 - una visión general de la tecnología

Como es habitual, el competidor más fuerte de Microsoft (Xbox) sólo utiliza hardware de alta calidad en el que los desarrolladores pueden desahogarse de verdad. Entra en juego un procesador AMD con "microarquitectura Zen 2". El procesador ofrece un total de 8 núcleos con una frecuencia de reloj de hasta 3,5 gigahercios. 16 gigabytes de memoria RAM DDR6 sirven como memoria de trabajo. El disco duro interno también puede estar a la altura de cualquier SSD de sobremesa. En términos de hardware, el PS5 es un ordenador de alto rendimiento para exigencias sofisticadas. Sólo en formato mini, para que el sistema también quepa en la carcasa de la PS5. Aquí, los desarrolladores de juegos tienen una plataforma con un espectro de rendimiento definido con el que trabajar.

La tarjeta gráfica, por cierto, se implementa directamente con el chip de AMD. Así que es una especie de tarjeta gráfica de procesador. Pero no "a bordo" como en el ordenador de sobremesa, sino con características destacadas. La "tarjeta gráfica RDNA-2" alcanza 2,23 gigahercios y un máximo de 10,28 terraflops. De este modo, la solución gráfica interna se sitúa en el rango de una tarjeta gráfica de gama alta para un PC de sobremesa. Las consolas son interesantes. Resulta sorprendente cómo los desarrolladores han conseguido encajar semejante rendimiento en una carcasa relativamente pequeña.

Xbox Series X: esta tecnología se incorporó

Cuando se trata de consolas, la Playstation 5 y la Xbos Series X compiten entre sí. Ambas plataformas tienen su base de fans. ¿Pero qué pasa con el hardware de la filial de Microsoft? Aquí también el chip AMD Zen 2 con 8 núcleos proporciona el rendimiento necesario. Sin embargo, con una velocidad de reloj de hasta 3,8 gigahercios, que es un valor impresionante. Apenas hay diferencias en la tarjeta gráfica. Sólo la memoria principal con 10 gigabytes de RAM DDR6 está un poco más ajustada. Pero sigue siendo completamente suficiente.

Estos lenguajes de programación siguen siendo indispensables para los juegos

A menudo se utilizan C, C++ y Java (más para los juegos para móviles). Es simplemente una cuestión de acceso directo al hardware, y tanto C como C++ dominan este requisito a la perfección. Los puntos de conexión (API) entre el lenguaje de programación y el juego también se utilizan en C++. Básicamente, el software DirectX funciona para plataformas Windows. Para desarrollar un juego de ordenador (y de consola) bastante moderno, el código completo a veces supera el millón de líneas. No es nada raro que decenas de programadores tengan que desarrollar un juego en paralelo. Pero sólo estamos hablando del código fuente. Quedan excluidos los gráficos, el sonido y la inteligencia virtual. Por eso, el desarrollo de un juego para todas las plataformas requiere mucho trabajo.

La única diferencia entre los juegos de ordenador y los de consola radica en el hardware. En el caso de los PC, a menudo se les puede sacar más partido, mientras que las consolas se limitan a los componentes de carácter técnico. Por otro lado, son completamente compatibles. Además, otros lenguajes de programación llenan el vacío existente entre el código máquina y las soluciones alternativas. Como Python y Assembler. Sin embargo, los programadores todavía no pueden prescindir del antiguo lenguaje de programación C. Tiene cabida en muchas aplicaciones. Tiene cabida en multitud de aplicaciones y se considera el compuesto perfecto para controlar directamente el hardware de una consola o un PC de sobremesa.

El futuro de los juegos de ordenador y consola

Cada vez son más los usuarios que quieren la máxima experiencia digital y virtual. Pero esto sólo puede hacerse realidad a través de la virtual. Como las gafas de RV y similares. Ya han pasado los días en que los jugadores encendían la consola y jugaban frente al televisor. Se trata de interactuar y crear redes. También porque el hardware todavía no es capaz de crear experiencias reales. Por lo tanto, es seguro que cada vez habrá más ayudas en el futuro. Como las tecnologías digitales y virtuales.

Los juegos con gafas de RV son simplemente divertidos y hacen realidad un entorno supuestamente real. Tal vez en el futuro los profesionales programen un traje de cuerpo entero en el que los jugadores puedan vivir literalmente la batalla del shooter en primera persona "de cerca". ¿Quién sabe? En la actualidad, los desarrolladores no pueden eludir los lenguajes de programación establecidos. Pero la tecnología es cada vez más sofisticada. ¿Qué lector de los años 40 recuerda todavía el ordenador Intel 386 con pantalla gráfica de 16 bits? Treinta años después, estamos hablando de las gafas de realidad virtual.

En la actualidad, al menos, el desarrollo se tambalea. Especialmente en los últimos 10 años, apenas se han hecho diferencias serias. Por aquel entonces, los juegos eran tan buenos como los de ahora. No se aprecia ninguna mejora real. Por ello, los desarrolladores tomarán otros caminos para volver a entusiasmar a la masa de jugadores. La inteligencia artificial y las tecnologías virtuales son el trampolín hacia la era digital.

Juegos como Fortnite, que fueron bastante ridiculizados al principio, han mostrado el camino. La mezcla de juego, entretenimiento y red social. En el juego, los gráficos no destacan especialmente. Pero, ¿en qué juego tienen lugar los acontecimientos reales? Además, muchos jugadores sólo pasan tiempo en el juego para conocer a otros jugadores. Ahí es donde está el futuro de la industria, no en el último hardware a un precio excesivo.