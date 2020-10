Las 4 razones por las que WhatsApp podría cerrar millones de cuentas y el riesgo de llamar "Pedofilia" a un grupo privado

Es posible que la plataforma de mensajería WhatsApp comience a cerrar en los próximos días algunas cuentas de usuarios que violan las reglas de la aplicación en cuanto a la difusión de mensajes tipo spam, pero también otro tipo de contenidos que violen las normas. Desde ya que no serán afectados la gran mayoría de los usuarios, aunque siempre vale la pena estar al tanto de qué se puede hacer y qué no, sobre todo tratándose de una app que seguro es de las que más utilizás en tu dispositivo.

El “castigo” será por siempre y los usuarios que se vean afectados no podrán volver a utilizar la aplicación asociada a la línea telefónica nunca más. El objetivo central de la medida es evitar el uso del spam y las promociones falsas, que sin duda le han llegado a una gran cantidad de usuarios.

Por lo pronto, es necesario aclarar cuáles son los contenidos que debieras dejar de compartir si lo hacés o no mejor no reenvíes si nunca lo has hecho:

Promociones falsas: en las redes también se conocen como “bulos”, y tienen diversos objetivos, desde enviar virus a los dispositivos hasta robar datos personales de los usuarios. En un mayor nivel de intensidad podrían generar también algún tipo de manipulación sobre la opinión pública. Cabe recordar que por ejemplo en las elecciones de 2018 de Brasil, la plataforma WhatsApp ocupó un rol central para la difusión de fake news de todo tipo.

Rumores: tampoco es aconsejable el permanente reenvío de rumores que sólo generan mayor confusión y desinformación y que en algunos casos pueden infundir paranoia y llevar al caos.

tampoco es aconsejable el permanente reenvío de rumores que sólo generan mayor confusión y desinformación y que en algunos casos pueden infundir paranoia y llevar al caos. Las odiosas cadenas: primero llegaron por mail, luego desembarcaron a las redes sociales y ahora, obviamente, están en WhatsApp. ¿A quién no llegó alguna vez una de esas cadenas donde se pedía reenviar a una determinada cantidad de usuarios el mensaje para que se te cumpla el deseo de tu vida? Una humilde observación: es posible que a pesar de la promesa de dinero o felicidad eterna, aunque reenvíes el mensaje a todos tus contactos no te hagas multimillonario al instante.

Cuidado con los grupos de WhatsApp y la palabra “pedofilia”: según publicó la web especializada en tecnología Depor.com, poner esa palabra como el nombre de un grupo de WhatsApp puede llevarte a un bloqueo total, no sólo a vos, sino también a todos los usuarios que formen parte del chat. En 2019 se hizo viral el caso de un grupo de chicos del barrio privado Nordelta que a modo de broma armó un grupo de WhatsApp y le puso el nombre “Child Porn” y luego sumaron a un grupo de compañeros de la clase. A los pocos minutos, la plataforma bloqueó las cuentas y se encontraron con un mensaje que indicaba que la plataforma había sido bloqueada y no se podría volver a usar más.