Las claves para romperla en TikTok: algunos datos que te van a volar la cabeza

Es muy probable que de forma directa o indirecta nos hayamos cruzado con algún TikTok y lo hayamos visto hacer números increíbles en redes sociales, o incluso lo hayamos compartido por grupos de

a familia y amigos.

Porque cierto es que esta joven app no tiene nada que envidiarle a las demás, y se ha instaurado en muy poco tiempo por todo Oriente y Occidente, y ha resultado tan práctica para la creación de videos que es muy probable que nos crucemos con reels en Instagram que tengan la marca de TikTok en alguna de sus esquinas.

Pero esta nueva plataforma de micro-videos no sólo se instala en Smartphones, sino que también en el imaginario colectivo de grandes y chicos, y los números respaldan su increíble desempeño desde que se lanzó al mercado masivo en el año 2017.

Veamos estadísticas superlativas números llamativos de TikTok que te van a sorprender.

TikTok y las reproducciones musicales que rompen con todo

Quienes lo usan hace poco tiempo, así como también quienes son ya usuarios de largo recorrido, pueden dar cuenta que la música es una parte más que fundamental a la hora de ver y buscar contenido, al momento de crearlo e incluso hasta si queremos buscar una canción que quedó resonando en nuestra mente durante días.

A todo esto, pese a que la plataforma es bastante resguardada para informar sobre estadísticas propias, anunciaron desde fuentes oficiales que alrededor de 430 canciones sobrepasaron la cantidad de mil millones de reproducciones de audio en TikTok a lo largo de este año.

Para que se entienda mejor el crecimiento exponencial de la plataforma, esos números son tres veces los que TikTok registró durante el año pasado.

Si una canción está en ahí, puede ser un hitazo

Según analizan en el blog de la propia empresa, a través del que comunican información legítima sobre sus rendimientos, más de 175 canciones que fueron tendencia en la red social lograron entrar en el Billboard Hot 100.

Para quienes no lo sepan, ese es nada menos que el ranking de las cien canciones mejor rankeadas semanalmente de entre todos los géneros musicales, llevado adelante por la prestigiosa y conocida revista Billboard. Esa información es medida y recopilada por Nielsen Music, el sistema de monitoreo de datos de la industria musical que tiene 30 años de experiencia.

El bonus track, es que esa cantidad de 175 canciones que llegaron al Billboard Hot 100 de este año, duplica la cifra del 2020.

Las marcas resultan muy beneficiadas por las reviews genuinas

Casos de sobra hay sobre cómo muchos elementos se volvieron virales, al punto de tener un impacto directo en la vida de muchos creadores y en su primer contacto con marcas, o en explotar de ventas algunas tiendas.

Por ejemplo, una crema de Peter Thomas Roth vendió en una semana la cantidad que esperaban comercializar en seis meses, y todo a partir del video de una creadora de contenido que hasta entonces pasaba por debajo de cualquier radar de fama en TikTok, llamada Trinidad Sandoval.

Un ejemplo similar pero de otra naturaleza se dio cuando la tiktoker oriunda de Florida, Carly Joy, dio su propia crítica sobre una crema de afeitar de la marca Eos, y por la viralidad del video la marca protagonizó un aumento del 25% en la cantidad de órdenes y unas 450 veces la cantidad de visitas al sitio web de esa mismísima crema de afeitar.

Superó al gigante de los videos de la Web

En septiembre del corriente año la empresa comunicó oficialmente que llegaron a los mil millones de usuarios activos y eso es muchísimo.

Pero en números de reproducción media terminó por superar en dispositivos de Android al mismísimo gigante YouTube, según la plataforma de analytics y recolección de datos App Annie.

Según el informe, el tiempo de reproducción promedio en la plataforma de videos TikTok se aproxima a las 26 horas a lo largo de un mes, mientras que la renombrada empresa de búsqueda de videos mantiene unas 24 horas de visualización.

Es de fantasía lo que logra TikTok actualmente, siendo que fue lanzada al mercado masivo en 2017 y Youtube ronda en Internet desde el 2005.

A la altura de Google en cuanto a las visitas que recibe

Según el ranking anual llevado adelante por la empresa especializada en servidores de dominio y seguridad digital a nivel mundial, Cloudflare, TikTok superaría a Google en cuanto a la cantidad de visitas que recibe.

Es probable que dado el contexto de pandemia a nivel mundial que puso a la app China en boca de todos, y si se considera que la versión nipona de TikTok, Douyin, rinde espectacularmente en el sector asiático que cubre, resulta viable que esta plataforma de videos cortos haya podido llegar a números de tal magnitud.

Si se toma el informe del año pasado de la misma empresa, TikTok llegó a rankear séptima.

¿La app que cambia los hábitos?

Que haya coincidencia no significa que haya necesariamente correlación entre dos hechos o situaciones, pero no es para desestimar que según We Are Socials, la agencia internacional que marca agenda en cuanto a la gestión de redes sociales digitales, alrededor del 35% de los usuarios de TikTok miran menos TV y servicios de streaming después de haberse descargado la app de micro-videos.

Si se suma esto con el dato previo del tiempo promedio de visualización que tiene la app, superando a Youtube, no suena tan trillado que al estar más tiempo usando esta popular plataforma los usuarios prefieran darle mayor atención que a otros medios de entretenimiento.

No todo es sobre pantallas, también los libros ganan fama allí

El hashtag #BookTok engloba a la comunidad de usuarios de la plataforma que hacen contenido que está vinculado a libros de todo tipo, y está activo desde principios del 2020.

Según la propia empresa TikTok, a partir de marzo de ese año el hashtag creció significativamente justo luego de las restricciones por la pandemia, y actualmente hay más de 5 millones de videos, que reúnen un total de más de 22 mil millones de vistas.

Lo sorprendente, es que también dio lugar al éxito de tiktokers escritores, como Chlore Gong, que llegó a ser un Best-seller del New York Times. También.

Por otro lado, se retomaron libros que fueron lanzados hace muchos años, como la novela “Lápiz labial en una imagen secundaria” de Yasutaka Tsutsui, publicada en 1989, que encabezó la lista de los libros más comprados en muchos sitios web al alcanzar más de cien mil ventas en pocas semanas, a raíz del TikTok de un creador nacido en Japón con una sólida comunidad en #BookTok.