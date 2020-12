Modo vacaciones y autodestrucción de videos: los cambios de WhatsApp en 2021

Durante este 2020, aplicaciones como WhatsApp cobraron gran popularidad -más de la que ostentaban- debido a la pandemia de coronavirus. Y es que millones de personas tuvieron que distanciarse de sus seres queridos para cumplir con el correspondiente confinamiento que tenía como objetivo frenar el avance de la enfermedad y descubrieron en las app de mensajería, la herramienta ideal para no perder el vínculo con sus allegados.

Con respecto a la aplicación perteneciente a Facebook desde 2014, Mark Zuckerberg la adquirió a cambio de 19.000 millones de dólares (de los cuales 12.000 millones correspondían a acciones de Facebook y el resto, en efectivo), WhatsApp es el líder de las plataformas de mensajería instantánea en gran parte del mundo, superando los 2000 millones de usuarios activos, superando a otras plataformas como Telegram o la china WeChat.

En medio de este panorama, la plataforma prepara un arsenal de cambios que implementará a lo largo de 2021, entre los cuales se destaca la posibilidad de utilizar el servicio en varios dispositivos, cambios en sus normas de uso, modo vacaciones, llamadas y videollamadas en la versión de escritorio e imágenes y vídeos que se autodestruyen serán algunos de las novedades de WhatsApp en 2021.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De la misma manera que ya lo hacen los mensajes, WhatsApp está desarrollando una función para que las fotos y vídeos que envías también se puedan autodestruir. Si bien esta modalidad todavía no está disponible ni siquiera para beta testers, trascendió que la función se llamará "Expiring Media" y será una extensión de la función "Expiring Messages", los mensajes que se autodestruyen.

Esta mejora permitirá ponerle fecha de caducidad a la foto, GIF, archivo o vídeo que se quiera enviar. De esta manera, se podrá elegir hasta cuándo estará disponible y, cuando se vence el plazo, desaparecerá en el teléfono del destinatario una vez que abandone el chat. A diferencia de los mensajes, no aparecerá el característico mensaje que dice "Este mensaje fue eliminado", sino que realmente desaparecerá de la conversación.

Por otra parte, la versión beta de WhatsApp Web ya permite hacer llamadas y videollamadas utilizando la computadora. La funcionalidad por fin está arrancando y finalmente ha llegado a algunos usuarios beta del servicio de mensajería. Cabe resaltar que hasta ahora, WhatsApp Web permite hacer llamadas, pero era necesario hacerlo creando salas de chats a través de Messenger Rooms.

Cuando recibas una videollamada o una llamada y estés conectado a WhatsApp Web saldrá una ventana emergente donde podrás aceptarla o rechazarla. Al mismo tiempo, desde la app decidieron actualizar a partir de este 2021 sus términos de uso, los cuales no se modificaban desde el 24 de abril de 2018.

Se espera que los nuevos términos de uso entraren en vigor el próximo 8 de febrero de 2021 y requerirán que el usuario los acepte si es que quiere seguir utilizando el servicio de mensajería. De no aceptarlos, no podrán seguir usando WhatsApp ya que la aplicación no se ejecutará.

Si te parecía que esto ya es mucho contenido nuevo, la plataforma de mensajería de Facebook está preparando el "modo vacaciones" para que el usuario pueda descansar y desconectarse de verdad. La función archivará las conversaciones para silenciarlas y mantenerlas así aun si llegan nuevos mensajes.

Por último, WhatsApp está finalmente probando la última etapa de su función para poder utilizarse en múltiples dispositivos. Según informó, WABetaInfo, la funcionalidad todavía no está disponible, pero se puede echar ya un vistazo previo a cómo será y cómo funcionará en tu teléfono móvil. Parece ser que WhatsApp le permitirá a sus usuarios usar la misma cuenta en hasta cuatro dispositivos diferentes al mismo tiempo con esta mejora.