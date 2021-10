¡Ojo con esto! Las cosas por las que WhatsApp empezará a eliminar cuentas sin previo aviso

A comienzos de año, WhatsApp actualizó su política de Condiciones y Privacidad y anunció que iba a comenzar a compartir los datos de sus usuarios con Facebook, que adquirió la aplicación hace ya siete años. En un principio, aceptar estos nuevos términos fue una condición obligatoria de parte de la empresa de mensajería, ya que aquellos que no querían que la red social tuviera acceso a la información de WhatsApp no tuvieron otra opción que dejar de usar la aplicación.

Si bien las cuentas que no aceptaran la nueva política no iban a ser eliminadas, según habían aclarado desde la compañía, iban a ir perdiendo paulatinamente funciones al grado de que esas cuentas terminarán considerándose como “inactivas debido a que no podrán enviar ni recibir mensajes”. Cabe destacar que las cuentas que lleven 120 días como inactivas son eliminadas, según la política de WhatsApp.

Y de esta manera, al final sí se iban a eliminar las cuentas de aquellos que se resistieran a la nueva política de la empresa. Pero existen otras razones por las que tu cuenta en el servicio de mensajería podría ser eliminada en los próximos días: enviar mensajes en forma reiterada a destinatarios no agendados, ser bloqueados por varios usuarios, enviar información spam o compartir enlaces peligrosos son otros motivos por los que Whatsapp puede suspender una cuenta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La plataforma publicó las razones por las que podrá suspender de manera temporal o permanente una cuenta. Además de las antes mencionadas, también penalizarán al usuario que sea identificado como menor de edad o que tenga instaladas extensiones de aplicaciones generados por terceros, como ocurre con WhatsApp Plus: este software que permite enviar fotos sin límites, crear grupos con un mayor número de integrantes o ocultar los estados no es una extensión oficial.

En caso de que la suspensión sea temporal, Whatsapp no le permitirá al usuario utilizar su cuenta durante un determinado periodo de tiempo. De hecho, mostrará en la pantalla un contador con el tiempo en el que el usuario permanecerá bloqueado. Pero si la plataforma eligió eliminar la cuenta de manera permanente, aparecerá el siguiente mensaje: "Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda".

En febrero de este año, comenzó a llegarle notificaciones a los usuarios donde les advertían que WhatsApp podrá "usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp” y asociarse con la red social "para ofrecer integraciones en los productos”. Esto, sin embargo, generó gran rechazo debido a que aparece como una nueva invasión a la privacidad por parte de la empresa de Mark Zuckerberg.

Lo primero que vieron los afectados es que no pudieron acceder a la lista de chats, pero sí podían responder llamadas telefónicas y de video. Asimismo, si tenían activadas las notificaciones podían tocarlas para leerlas o responder un mensaje. Después de varias semanas con esta funcionalidad limitada, dejaron de recibir mensajes y llamadas telefónicas y de video entrantes. Luego quedaron como inactivos y perdieron su cuenta.

El mensaje también notificaba que, luego de la fecha indicada, "deberás aceptar las actualizaciones para seguir usando WhatsApp". Dentro de los datos que la aplicación ahora comparte con Facebook se encuentra el número de teléfono del usuario, la información básica de su perfil, la ubicación del dispositivo, los contactos y los estados compartidos.

Pero si bien la compañía estaba empecinada en que todos acepten las condiciones, todo esto cambió en los últimos meses. Con la llegada de la nueva actualización, los usuarios podrán decidir si quieren aceptar los términos y condiciones sin el miedo de que su cuenta se vea limitada, por lo que podrán seguir manteniendo conversaciones sin restricciones con familiares y amigos.

El único inconveniente que tendrán estos usuarios es que no podrán intercambiar mensajes con empresas que utilicen proveedores en la nube para gestionar los chats, esto sin importar si esta gestión la realiza Facebook o terceros. De momento no hay una fecha específica para la entrada en vigor de estos cambios. Pero cuando esto ocurra, los usuarios de WhatsApp podrán seguir conversando con todos sus contactos sin aceptar las nuevas condiciones.