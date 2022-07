PC de escritorio o Laptop: ¿cuál es mejor y qué conviene más?

Los computadores son sumamente necesarios para la vida cotidiana: trabajo, estudio, entretenimiento, gestión, vida social, todo pasa por ellas. Por eso, tener una en casa es necesario. Actualmente, existen muchas opciones de computadores para elegir en el mercado. Los fabricantes apuntan a diversos grupos de usuarios: jóvenes, adultos, estudiantes, trabajadores, gamers. Pero la diferencia principal sigue siendo una: ¿debería elegir una computadora de escritorio o un laptop portátil? Esta es la principal decisión a la que nos enfrentamos al momento de comprar un nuevo dispositivo para nuestros hogares.

Hace décadas, la decisión entre una PC de escritorio y un laptop era fácil: las de escritorio eran para quienes necesitaban mayor capacidad de almacenaje y procesamiento; y las laptops eran para quienes necesitaban trasladar su información de un lugar a otro, pero no deseaban instalar programas demasiado pesados en los dispositivos. Sin embargo, todo esto ha cambiado. Las computadoras portátiles ahora están equipadas con elementos mucho más potentes, que las equiparan a la capacidad de los PC de escritorio. Por ejemplo, se encuentran excelentes memorias RAM (el “cerebro” del computador, donde se almacenan programas y datos) tanto en PC de escritorio como en laptops.

El debate principal: ¿laptop o computadora?

Antes de comenzar a pensar en las distintas comparaciones que podemos hacer entre estos dos tipos de dispositivos, debemos aclarar una cosa muy importante: ningún dispositivo es mejor que el otro. Simplemente, cada uno tiene su conjunto de ventajas y dependerá de tus posibilidades y necesidades determinar cuál es el mejor para ti. Así que piensa muy bien qué necesitas, en esta nota intentaremos guiarte a través de los pros y los contras de las PC de escritorio y de las

. Esperamos que puedas encontrar la mejor computadora.

PC de escritorio

La principal característica de este dispositivo es que su formato no admite una transportación inmediata. No puedes llevar tu computadora de acá para allá, por el contrario, debes asignarle un escritorio y un lugar en tu vivienda donde pueda permanecer para ser utilizado. La computadora de escritorio está conformada por, al menos, los siguientes elementos: monitor, CPU, teclado y mouse. Estos son los elementos básicos para poder operar sin problemas. Podemos agregar una entrada y salida de sonido (auriculares, micrófono, parlantes), y una cámara. El CPU es el elemento más importante. Los otros elementos ayudan a expresar sus funciones.

Una gran ventaja de las PC de escritorio es que todos los elementos pueden cambiarse sin afectar a los demás componentes del dispositivo. Por ejemplo, si se rompe el teclado de nuestra PC de escritorio, podemos comprar otro teclado en cualquier tienda de computación o supermercado y fácilmente reemplazarlo. En cambio, si se rompe el teclado de una laptop vamos a necesitar de la asistencia de un servicio técnico. No es recomendable que abramos nuestra laptop e intentemos repararla si no contamos con los conocimientos adecuados, lo más probable es que metamos la pata y terminemos rompiendola.

Además, respecto al CPU, es posible realizar cambios para modificar sus características: podemos cambiar la memoria RAM por una con más capacidad o renovar la fuente para conservar la PC en buen estado por más tiempo. También se puede agregar una mejor tarjeta gráfica, muy importante para quienes se dedican a los videojuegos. Lo mejor de las PC de escritorio es su versatilidad. Fácilmente, pueden guardar archivos de gran tamaño y ejecutar videos con excelente calidad. Las PC de escritorio son excelentes para la educación en casa, el home office y otros usos personales que puedan tener una familia u hogar individual.

Hay que aclarar que también existen las PC todo en uno, las cuales no están pensadas para ser transportables, pero sí incorporar la parte de procesamiento en la parte posterior de la pantalla, por lo cual, disminuyen mucho su tamaño. Entonces, en resumen, podemos decir que las ventajas de las PC de escritorio son las siguientes: se puede tratar cada componente por separado, se pueden personalizar sus competencias, es ideal para el uso familiar o para quienes necesitan archivar y ejecutar numerosos archivos o programas pesados.

Laptop

La principal ventaja de una computadora portátil es que están hechas para acompañarnos a donde sea. Es un dispositivo que se creó pensando en todos los profesionales que deben trasladarse de un lado a otro y necesitan tener su información y vías de comunicación siempre cerca. Quizás tu profesión no implique viajes o ese no sea el uso que piensas darle a tu computadora, pero eso no significa que un laptop no sea la mejor opción.

Debes pensar ¿tengo el espacio necesario para asignar a una PC de escritorio? Un laptop puede utilizarse en cualquier habitación donde haya una superficie y luego guardarse cómodamente en un mueble. No necesita estar a la vista cuando no se utiliza. Esta es una característica muy apreciada por todos aquellos que viven en casas pequeñas o tienen que compartir la laptop con otras personas. Solo asegúrate de tener tu cargador de batería siempre cerca. La carga no es problema ya que en la actualidad muchos espacios públicos y privados contemplan esta necesidad. Sin embargo, es algo que debes prever. No te preocupes, existen cargadores portátiles en los que puedes almacenar energía para tu laptop y utilizarlos en los momentos de necesidad.

En resumen, las ventajas de las laptops son las siguientes: su posibilidad de transportarla, necesidad de poco espacio, pueden ser guardadas fácilmente, y cada día hay más avances que nos permiten alargar el tiempo que dura la batería, la resistencia de los computadores portátiles y su capacidad de procesamiento.

En definitiva, la mejor opción siempre será aquella que satisfaga tus necesidades. Así que piensa concienzudamente cuáles son los usos que deseas dar al dispositivo, en qué condiciones y en qué lugar. Así obtendrás la respuesta al debate “¿Qué es mejor: una PC de escritorio o una computadora portátil”? Y podrás comenzar a investigar opciones para hacer tu compra.