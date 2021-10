¿Qué provocó la gigantesca caída de Facebook y por qué festeja Telegram?

Facebook, Instagram, WhatsApp y otras aplicaciones satélites de la compañía de Mark Zuckerberg presentaron durante gran parte del lunes problemas de conexión para los usuarios en diversos países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, entre muchos otros. Esto provocó que sitios como Twitter o Telegram ganarán cientos de miles de usuarios. De hecho, por momentos, estas dos plataformas colapsaron a causa del elevado tránsito de internautas.

En el caso de este último, 50 millones de usuarios se sumaron ante la imposibilidad de hablar por WP. O por lo menos, así lo confirmó Yuri Kizhikin, jefe del servicio de análisis TGStat. "Estimamos que más de 50 millones de nuevos usuarios se han registrado en Telegram durante las últimas horas", detalló Kizhikin sobre la cantidad de nuevos subscritores que la plataforma ganó tras la abrupta caída de las redes sociales de Facebook, que afectaron a más de 3.000 millones de usuarios.

Las redes sociales de la compañía a cargo de Mark Zuckerberg presentaron fallas o estuvieron caídas por más de 7 horas, lo que llevó pensar que las plataformas habían sido víctima de un ciberataque. También se relacionó este problema con el deseo del CEO de Facebook de integrar las tres plataformas en una sola y a una supuesta prueba fallida de esta intención.

Otros, en cambio, opinaron que el episodio estaba emparentado con el tráfico que soportan los servidores de las tres redes sociales y agregaron que éstos se vieron saturados. Mientras que los expertos coincidieron en afirmar que se trató de un problema con el DNS, un sistema virtual que se encarga de tomar las IP (dirección única con base en números y puntos con la que se puede identificar un dispositivo en internet) y traducirlas en las direcciones web.

Lo cierto es que una vez solucionado el problema, la red social con más usuarios en el mundo dio a conocer las causas que llevaron a sus plataformas a estar caídas durante casi mediodía. "Nuestras más sinceras disculpas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios de Facebook. Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurar lo más rápido posible", escribió el CTO de Facebook, Mike Schroepfer.

Más tarde, la compañía agregó de manera oficial: “Queremos dejar claro en este momento que creemos que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso. Tampoco tenemos evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad”.

La caída afectó además a toda la empresa, desde las herramientas de comunicación internas a los pases electrónicos para entrar en salas. Adam Mosseri, jefe de Instagram, equiparó la actividad de la compañía a “un día de nevada”, en una publicación en Twitter. La causa del apagón “afectó a muchas de las herramientas y sistemas internos que utilizamos en nuestras operaciones diarias, lo que complicó nuestros intentos de diagnosticar y resolver rápidamente el problema”-

Desde la empresa, también señalaron que sus "equipos de ingeniería han constatado que los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos generaron problemas que interrumpieron esta comunicación. Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada debido a la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios”.

Según expertos externos a Facebook que analizaron el tráfico de internet, ese cambio de configuración provocó problemas en el sistema de asignación de dominios (DNS), también conocido como “listín telefónico de internet”, que traduce el nombre que escribimos en el navegador a una dirección de números donde está el servidor, en este caso de Facebook.

El problema no era únicamente que el tráfico no supiera a qué dirección ir, porque no tenía acceso al DNS, sino que tampoco sabía qué camino tomar para llegar a la meta programada: además de borrar el destino, se habría quemado el mapa. "A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos", se disculparon desde Facebook a través de su cuenta de Twitter.

Y agregaron: "Hemos estado trabajando arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por soportarnos". En Wall Street, las acciones de Facebook llegaron a desplomarse hasta 6% y concluyeron un 4,9% abajo, a USD 326,23 y encabezaron las pérdidas de 2,1% en el promedio tecnológico Nasdaq.

La fuerte tendencia bajista también arrastró a otros gigantes representativos del sector, como Apple (-2,5%), Microsoft (-2,1%), Twitter (-5,8%) y Alphabet (-2%). Todas las empresas tech sintieron el duro impacto del efecto “5xx server error”. Furiosos y cansados de no poder utilizar el servicio de mensajería más importante del mundo, los usuarios decidieron buscarle una alternativa a WhatsApp…. ¡Y la consiguieron!

El gran beneficiado fue Telegram, una de las apps de mensajería instantánea de mayor crecimiento, sumó 50 millones de nuevos usuarios en las últimas 24 horas según el sitio RT. Esto significa un exponencial crecimiento de la aplicación si se tiene en cuenta que a comienzos de este 2021 alcanzó los 500 millones de usuarios, consiguiendo 25 millones de usuarios nuevos a raíz del enojo causado por las nuevas política de privacidad de WhatsApp.

Pavel Durov, uno de los desarrolladores de la aplicación, dio a conocer su felicidad tras esta noticia a través de su canal oficial y contó que, en realidad, fueron 70 millones los usuarios nuevos que se sumaron a su app de mensajería. "Telegram experimentó un aumento récord en el registro y la actividad de los usuarios.... recibimos a más de 70 millones de refugiados de otras plataformas en un día", dijo.

Y sumó: "Estoy orgulloso de cómo nuestro equipo manejó el crecimiento sin precedentes porque Telegram continuó funcionando sin problemas para la gran mayoría de nuestros usuarios. Dicho esto, algunos usuarios en las Américas pueden haber experimentado una velocidad más lenta de lo habitual, ya que millones de usuarios de estos continentes se apresuraron a registrarse en Telegram al mismo tiempo".

Finalmente le pidió a los usuarios más veteranos que "saluden a sus amigos recién llegados, los ayuden a desempacar y les hagan saber lo que tenemos en stock" y cerró: "Asegúrese de que se queden y vean por qué Telegram está a años luz de la competencia. Para los nuevos usuarios, me gustaría decirles esto: bienvenidos a Telegram, la plataforma de mensajería independiente más grande. No te fallaremos cuando otros lo hagan".