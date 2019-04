Samsung pospuso el lanzamiento de su teléfono plegable: grietas y mal funcionamiento

Allá por febrero de este año, para celebrar el décimo aniversario de su gama Galaxy S, Samsung no solo presentó los tres modelos de su nuevo smartphone: el Galaxy S10+, S10 y S10e, sino que además dio a conocer su nuevo móvil plegable: el “impresionante” Samsung Galaxy Fold.

Según habían detallado durante la conferencia que se realizó en San Francisco, en los Estados Unidos, este dispositivo puede desplegar su pantalla para convertirse en una tablet de 7,3 pulgadas. Por eso lo bautizaron como "Infinity Flex".

Al mismo tiempo, la compañía había explicado que el dispositivo plegable llegaría al mercado en cuatro diferentes colores: Cosmos Black, Space Silver, Martian Green, y Astral Blue, y con multitasking de cualquier aplicación, completamente independiente para hacer todo al mismo tiempo.

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 17 de abril de 2019

Pero lo que parecía ser el lanzamiento del año, se convirtió este lunes en un “papelón” debido al anuncio que realizó Samsung en las últimas horas. La compañía surcoreana informó que pospone el lanzamiento del Galaxy Fold, luego de las críticas y los problemas que reportaron los especialistas que tuvieron en su poder el costoso dispositivo.

Según detallaron los periodistas que recibieron antes de su lanzamiento el dispositivo, en la gran mayoría de los casos el "film" protector del smartphone se desprendió al poco uso, aparecieron grietas y, en algunas instancias, directamente el aparato dejó de funcionar. El Galaxy Fold iba a salir a la venta este 26 de abril por nada menos que $1.980 dólares.

"Queremos que nuestros clientes tengan la mejor experiencia posible, por lo que, después de los comentarios iniciales, hemos decidido retrasar el lanzamiento del Galaxy Fold que cambia de categoría para asegurarnos de que cumple con los altos estándares que sabemos que espera de nosotros”, señalaron desde Samsung, disconformes con las críticas que recibió su dispositivo.

Samsung también abordó el problema de la capa protectora. "También mejoraremos la guía sobre el cuidado y uso de la pantalla, incluida la capa protectora, para que nuestros clientes obtengan el máximo provecho de su Galaxy Fold", dijeron desde la compañía.

Samsung había confirmado previamente que incluiría advertencias por escrito a los consumidores para que no eliminen la capa, que se parece a un protector de pantalla tradicional. Sin embargo, esta – a diferencia de la capa protectora- es esencial para el uso y cuidado del teléfono plegable.

A través de su manual de instrucciones, Samsung advierte de que "retirar la capa protectora o utilizar adhesivos en la pantalla principal, como protectores de pantalla o pegatinas, pueden causar daños" irreparables en el dispositivo. Según revelaron los analistas especializados, la pantalla AMOLED del Samsung Galaxy Fold viene equipada con una fina lámina protectora de material plástico que, si se retira, puede provocar daños en forma de grietas y mal funcionamiento.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 de abril de 2019

It has gotten progressively worse. Here’s the latest, photo taken now. One photo is from last night. Other photo is earlier this morning. pic.twitter.com/qzmlM0a3pL — Mark Gurman (@markgurman) 17 de abril de 2019

El Galaxy Fold cuenta con un procesador de 7nm, 12 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna. Además de dos baterías, una en cada extremo de terminal, y "seis cámaras". Tres sensores en la parte posterior, dos en el interior y uno más en la parte frontal.