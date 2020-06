Se acabó la espera: Sony presentó la nueva PlayStation 5 y un arsenal de nuevos juegos

Lo que todos estaban esperando por fin llegó. Después de muchos meses de espera y varios rumores, finalmente Sony celebró este jueves la primera presentación de la PlayStation 5, evento donde además adelantaron una gran cantidad de títulos que estarán disponibles en esta consola de nueva generación, algunos desde su lanzamiento y otros se demorarán poco más en llegar.

El llamado “The Future of Gaming” se realizó este jueves 11 de junio, una semana después de la fecha programa originalmente, debido a las manifestaciones en Estados Unidos contra el racismo tras la trágica muerte de George Flyod. El encargado de encabezar este anuncio no fue otro que Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment.

En ese sentido y antes de comenzar con los anuncios de los juegos que estarán disponibles en la Play 5, Ryan afirmó: “Es nuestro diseño de consola más notable hasta ahora. Además de juegos que solo se podrán disfrutar con la alta gama de funciones y potencia de la PlayStation 5. El lanzamiento será este año. Bienvenidos a la próxima generación”.

Si bien solo presentó lo que es la estética de la consola, el joystick incluirá tecnología háptica que les permitirá a los jugadores sentir vibraciones cuando realicen acciones: se ofrecerán niveles de resistencia para que el jugador perciba la diferencia entre disparar una ametralladora o usar un arco y flecha. El objetivo es conseguir una experiencia más realista e inmersiva para el jugador.

Según el CEO de Sony, uno de los objetivos en esta nueva generación es profundizar en la sensación de inmersión cuando disfruten videojuegos. En ese sentido, se adoptó la retroalimentación háptica para remplazar la tecnología “rumble” que existía en los controles desde la quinta generación de consolas.

"Con los hápticos, realmente sienten un mayor rango de retroalimentación, por lo que chocar contra un muro en una carrera se sentirá muy diferente a hacer un bloqueo en el campo de fútbol americano. Además, los jugadores podrán sentir la variedad de texturas cuando “corran a través de los campos de pasto o pasan por el barro”.

Una de las innovaciones es en los gatillos adaptativos, que se han incorporado a los botones gatillo (L2/R2), según remarcaron en la presentación. Los desarrolladores programaron la resistencia de los gatillos para que los jugadores puedan disfrutar la sensación de tensar el arco y la flecha o acelerar un auto todoterreno por terreno rocoso.

Una de las características -y tal vez más importante para los llamados gamers- es que la PlayStation 5 será compatible con los juegos de la versión anterior. Esto no solo incluye los comprados de manera digital, sino que además contará con un lector de CD y 4K Ultra HD Blu-Ray, lo que le permitirá reconocer los juegos que los usuarios hayan comprado de forma física.

Esto no es un detalle menor, ya que la Play 4 no cuenta con esta característica. Entre otras innovaciones de CPU Y GPU, la consola vendrá con una técnica de gráficos denominada "trazado de rayos". La misma se utiliza ya en películas y se está implementando en algunas tarjetas gráficas de computadoras, las cuales permiten un realismo 3D mucho más nítido.

Se utiliza, por ejemplo, en objetos que se reflejan en otros objetos (como vasos de cristal), detalles del agua y los espejos. La otra innovación llega en el campo del sonido. Los diseñadores de la consola pretenden implementar "un sonido inmersivo 3D", al mejor estilo de la realidad virtual, pero sin la necesidad de ningún soporte externo.

Juegos como Red Dead Redemption o Monster Hunter, que impresionan por su calidad técnica y artística, exigen cada vez más a las consolas y por lo tanto requieren mayor espacio de almacenamiento. Este es un tema de conversación entre los desarrolladores, los cuales saben que si no se mejoraba este aspecto el dispositivo corrían el riesgo de ralentizarse.

De no haberse mejorado este aspecto, por ejemplo, generaría largos tiempo de espera y pantallas de carga muy largas que enfurecen a los jugadores. Para paliar esto, la Play 5 tendrá un almacenamiento interno de, mínimo, 1 terabyte. Esta nueva generación proyectará una resolución de 8K. El único inconveniente con esto es que muy pocas pantallas permiten aún el uso de esa definición.

Durante la conferencia, Ryan además presentó un verdadero arsenal de títulos que podrán jugarse solamente en la flamante consola. “No hay mejor forma de vincular el pasado con el futuro con un juego que ha estado en todas las consolas de Play Station: Grand Theft Auto”, remarcó.

Entre los títulos que se anunciaron se encuentran Spiderman: Miles Morales (saldrá junto a la consola); Gran Turismo 7; Ratchet and Clank Rift Apart; Project Athia; Returnal; Sackboy; Destruction Allstars; Kena, Bridge of Spirits; Ghostwire Tokyo y Oddworld: Soulstorm.

También llegarán entregas de Jett The Far Shore; Hitman lll; NBA 2K21, FIFA22; Demons Souls; Resident Evil VIII Village; Resident Evil 8, el Horizon: Forbidden Westy y Pragmata. Si bien no se anunció una fecha, el CEO de Sony detalló que la consola llegará antes de fin de año, seguramente, para las fiestas.

Así, la nueva consola de Sony llegaría al mercado en noviembre de 2020 con un precio de US$499, es decir, más de 36 mil pesos o 62.500 según se tome el valor oficial de la divisa estadounidense (71,5 pesos) o la cotización Blue ($125).

Eso sí, ese precio se conseguirá solo en Estados Unidos, ya que los analistas aseguran que en suelo argentino el valor de la consola se triplicaría por los impuestos lógicos y las ganancias del vendedor, alcanzando cifras que podrían superar los 100 mil pesos.