Sony confirmó la fecha de la nueva Play5: incluirá un nuevo control con tecnología háptica

A través de su página oficial, Sony anunció que la próxima generación de PlayStation saldrá a la venta durante los últimos días del 2020. “Estamos orgullosos de compartirles que nuestra consola de próxima generación se llamará PlayStation 5 y que se lanzará finalizando el 2020”, anunciaron desde la compañía nipona y dieron detalles de lo que será esta nueva plataforma.

El encargado de este anuncio no fue otro que Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, a través de un blog de PlayStation. “Es posible que esto no sea una gran sorpresa, pero queríamos confirmarla para nuestros fans de PlayStation, a medida que empezamos a revelar detalles adicionales sobre nuestra visión de lo que será la próxima generación”, escribió.

Ryan detalló que el joystick incluirá tecnología háptica que le permitirá a los jugadores sentir vibraciones cuando se realicen acciones: se ofrecerán niveles de resistencia para que el jugador perciba la diferencia entre disparar una ametralladora o usar un arco y flecha. El objetivo, aclaró, es conseguir una experiencia más realista e inmersiva para el jugador.

“El ´más´ se refiere a algo por lo que estoy muy emocionado, un preview del nuevo control que vendrá con PlayStation 5. Uno de nuestros objetivos en la nueva generación es profundizar en la sensación de inmersión cuando jueguen videojuegos, y tuvimos la oportunidad de reimaginar cómo la sensación de tocar se puede sumar a esa inmersión con nuestro control”, sostuvo.

Y agregó: “Primero, estamos adoptando la retroalimentación háptica para remplazar la tecnología ´rumble´ que existía en los controles desde la quinta generación de consolas. Con los hápticos, realmente sienten un mayor rango de retroalimentación, por lo que chocar contra un muro en una carrera se sentirá muy diferente a hacer un bloqueo en el campo de fútbol americano”.

En ese sentido, el CEO de Sony aclaró que los jugadores podrán sentir la variedad de texturas cuando “corran a través de los campos de pasto o pasan por el barro”. “La segunda innovación es algo que llamamos los gatillos adaptativos, que se han incorporado a los botones gatillo (L2/R2)”, sumó en el texto que publicó durante esta última semana.

En ese sentido, los desarrolladores programaron la resistencia de los gatillos para que los jugadores puedan disfrutar “la sensación de tensar el arco y la flecha” o “acelerar un auto todoterreno por terreno rocoso”. “En combinación con los hápticos, esto puede producir una poderosa experiencia que simula mejor varias acciones”, explicó Ryan.

Leer también: PlayStation 5: diseño, nuevos detalles, la fecha de lanzamiento y, ¿cuál será su valor?

En esa línea, añadió que los creadores de videojuegos ya comenzaron a recibir las primeras versiones del nuevo control para permitirles adaptar sus juegos a esta nueva versión. Pero mientras los fanáticos esperan por la salida de la PS5, Ryan dio detalles de las próximas entregas que se vendrán para la PlayStation 4: Death Stranding, The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima.