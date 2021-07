Tecno para tod@s: el Pibe Geek nos cuenta todo sobre la nueva función de Netflix

Como cada semana, Gonzalo Blanco Dapuente, más conocido como @elpibegeek, nos cuenta las novedades del mundo tecnológico y en este nuevo video nos habla de la nueva funcionalidad de Netflix.

Es sabido que la plataforma siempre intenta evolucionar y superarse en la forma de mostrar el contenido. Lo pudimos experimentar con las películas interactivas que sacaron hace un par de años como por ejemplo Black mirror bandersnatch en el cual tenías que elegir que le ocurría al personaje.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego salieron algunas más pero no fue un formato estrictamente exitoso ya que traía muchas complicaciones técnicas para la empresa y para el usuario. Pero esta vez el paso será aún más grande y más complejo pero con un futuro prometedor.

¿De qué se trata? Estamos hablando de la incursión de Netflix a los videojuegos. Muchos reportes indican la intención del gigante de entrar en el ambiente y ofrecer juegos con tu suscripción. Estos reportes no indican que será una especie de Google stadia en el cual tenés juegos triple A y los podés jugar en la nube si no que será más dedicado a pequeños desarrolladores independientes

Para entender un poco el contexto. ¿Es el primer servicio que ofrece algo así? La realidad es que no. Apple ya comenzó a explorar el mundo de los videojuegos con Apple arcade. Esta es una suscripción mensual en la cual te da un montón de juegos exclusivos a cambio de 10 dólares. Pero no es tan popular ya que el contenido no es muy llamativo ni tiene juegos mainstream, solamente indies, y esto hace que muchos jugadores ni siquiera piensen en comprarlo.

También existe Google Stadia y Amazon luna que son 100% en la nube y no necesitas una gran computadora para poder correr juegos súper nuevos ya que todo el manejo gráfico lo hace una computadora remota propia de las empresas. Esta técnica junto con la reducción del input lag y demás cuestiones de internet hacen que la jugabilidad sea excelente

Esperemos que Netflix logre hacer un buen producto de esto y podamos entrar a la plataforma no sólo a ver series y películas si no a poder jugar un buen rato. Por ahora es toda la información que tenemos y espero que en un futuro muy cercano ya tengamos alguna información más sobre esta idea que verdaderamente promete y mucho