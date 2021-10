Tecno para todos: @elpibegeek te cuenta los lanzamientos de Apple y lo nuevo del celular Pixel 6

Nuestro especialista en tecnología, Gonzalo Dapuente, conocido en redes como @elpibegeek, en un nuevo video nos cuenta todas las novedades que hubo en el mundo tech en la última semana, y estate atento, porque son varias y algunas muy pero muy interesantes.

La primera noticia tiene que ver con Apple, ya que la empresa llevó a cabo un evento llamado Unleashed, en el cual presentaron un montón de cosas, aunque sin duda alguna los productos más destacados fueron las Macbook de 14 y 16 pulgadas. Lo interesante es que ambos productos fueron renovados por completo con la introducción del magsafe, que es un cargador seguro y magnético, más una salida hdmi que antes no tenían y una ranura para introducir una micro sd.

Los procesadores son los propios de la compañía llamados m1 pro y m1 max, los cuales prometen un rendimiento sin igual. Pero algo que puede alegrar a muchos y entristecer a otros es que ya no incluirán el touchbar, que era la barrita táctil que, en opinión de algunos, no era ya necesaria.

En el anuncio revelaron que el precio de la computadora de 14 pulgadas será de 2249 euros, mientras que la de 16 costará 2749.

Como si esto fuera poco, otra de las novedades tiene que ver con Facebook, que si bien hace unas semanas sorprendió y enojó a sus usuarios por la caída que tuvo junto a Whatsapp e Instagram, lo último que trascendió es que Mark zuckerberg tiene intenciones de cambiar el nombre de la empresa por otro, para dejar en claro la construcción del metaverso.

Esto también podría beneficiar a la compañía para limpiar un poco el nombre en relación a los problemas de seguridad. "La idea es querer expandirse hacia otras ramas de la tecnología y no sólo ser aplicaciones de redes sociales", explicó Dapuente. Si bien es algo que llama la atención, no es la única empresa que lo ha hecho. En 2015 Google cambió su nombre por Alphabet, ya que no sólo se dedicaba a la búsqueda de datos si no que era más que eso.

Por otro lado, Google presentó el nuevo Pixel 6, con una pantalla grande y de mejor calidad, a un precio además razonablemente accesible. Una de las novedades más destacadas de esta gama de celulares es que ya no cuentan ni con snapdragon ni mediatek, si no que ahora tendrán su propio chip llamado Tensor que le da competencia al snapdragon 888, que es el que vemos comunmente en las gamas altas.