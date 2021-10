Tecno: @elpibegeek te cuenta qué pasó con la caída de Whatsapp y el hackeo de Twitch

Esta semana estuvo marcada por un hecho que revolucionó la vida de todos: la caída de Facebook, Instagram y Whtasapp, entre otras redes sociales. Sobre esto, y sobre las novedades tech de esta semana, nos hablará Gonzalo Dapuente, más conocido como @elpibegeek, nuestro gran experto en tecnología.

Respecto a los problemas que tuvo la compañía Facebook, sabemos que los productos Facebook, whatsapp e instagram comenzaron a fallar el día 4 de octubre y que estuvieron fuera de servicio por varias horas. Si bien esto es algo que suele ocurrir de vez en cuando en determinadas zonas geográficas, en general se soluciona rápido. Sin embargo, esta vez fue global y prácticamente la caída de estas redes se dio en casi todos los países.

La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué?, ¿por que se dio esta falla? Según el comunicado dado a conocer por la empresa de Mark Zuckerberg, lo que pasó es que hubo un error durante un cambio de configuración de sus sistemas internos de routers y que eso tuvo efecto cascada en todas las plataformas. Por suerte, según la compañía, ningún dato de los usuarios fue filtrado durante esas seis largas horas.

Por otra parte, la red social que tampoco tuvo una buena semana fuer Twitch. La plataforma sufrió un hackeo exponiendo parte del código de programación, y se dejó al descubierto cuanto ganan algunos de los creadores más importantes. El material que fue filtrado pesaba 125 gb y fue posteado por un usuario anónimo en 4chan, una plataforma que cada tanto toma relevancia porque se viralizan cosas extrañas.

De hecho, el nombre del archivo publicado es "parte 1", por lo que podrían haber más partes y eso es un riesgo. Si bien por ahora no se filtraron ni usuarios ni contraseñas de las personas, eso no significa que no se hayan obtenido y en algún momento se publiquen. Más allá de que la empresa no emitió ningún comunicado por ahora, @elpibegeek recomienda que si tenés alguna cuenta, le cambies la contraseña.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la última noticia de la semana, Dapuente nos sorprende a todos con esta nueva información: por primera vez se filmará una película con una actriz de verdad en el espacio exterior. Se trata de un grupo conformado por un productor, un camarógrafo y una actriz provenientes de rusia que pasarán 12 días en la estación espacial internacional para realizar escenas de la película llamada "El desafío".

Si bien podrían haber reducido muchos costos con sets construidos en la tierra, realizar esta hazaña marca un antes y un después en la industria cinematográfica y el grado de realismo que tiene.