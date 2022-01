TikTok, la cuna de los mejores videos del 2021: los virales más divertidos del año 

A pesar de que su lanzamiento oficial fue en el año 2016, no fue hasta la llegada de la pandemia del coronavirus y el posterior aislamiento social y obligatorio que Tik Tok cobró gran popularidad entre chicos y grandes. La llegada del COVID-19 y el encierro provocaron que las aplicaciones móviles tomaran un gran protagonismo, debido a que un gran número de personas en todo el mundo decidieron refugiarse en ellas.

Fue entonces que TikTok, entre algunas otras, fue creciendo y captando la atención de cientos de miles de personas alcanzando un increíble número de 689 millones de usuarios registrados en su plataforma a principios de 2021, según reveló el informe Digital 2021 entregado por We Are Social en conjunto con Hootsuite. Vale aclarar que para 2020, Douyin, su app hermana lanzada en China, ya alcanzaba los 800 millones de usuarios.

Lo cierto es que la popularidad de la aplicación sigue en aumento hasta el punto de que anunció la incorporación de nuevas funciones de transmisión en vivo con el objetivo de brindar mejores herramientas para los creadores de contenido. De hecho, fue tal el furor que despertó esta red social que muchos jóvenes saltaron a la fama de la noche a la mañana debido a que uno de sus videos fue viralizado por el algoritmo de la aplicación.

A comienzos de este 2021, un total ocho medidas fueron anunciadas por esta red social con el objetivo de mejorar la privacidad de las cuentas de los usuarios menores de 18 años y restringir determinadas funciones para protegerlos del acoso en linea. Los cambios más importantes afectan a los usuarios más jóvenes, entre 13 y 15 años, cuyas cuentas ahora son privadas de manera predeterminada.

Otros cambios, sin embargo, estuvieron apuntados al entretenimiento. De esta manera, TikTok se convirtió en el creador de tendencias y entretenimiento número uno en todo el globo terráqueo, superando a redes sociales como Youtube, Facebook e Instagram. Sin ir más lejos, es el hogar de numerosos desafíos virales, bailes, memes e incluso recetas de comida populares. Y al generar tanto contenido por minuto, es casi lógico que muchos de ellos terminaran transformándose en tendencias y vídeos más populares dentro de la propia plataforma. Por esta razón, desde BigBang te traemos los virales más resonantes del 2021.

Juan Carlos y el espíritu

Sin dudas el audio del pequeño Mateo, el niño sanjuanino de 9 años cuya voz es mundialmente conocida en las redes sociales y su frase se volvió un emblema de Internet, fue el más utilizado este año. Mateo tenía 7 años cuando a su hermano Mauricio le llegó repentinamente una foto de su tío Juan Carlos, que estaba viendo "El Conjuro" en su casa. El nene se negó a verla y su tío le envió un audio diciendo que había un espíritu maligno que iba a atrapar.

La respuesta de Mateo, claro está, generó risas, carcajadas y al día de hoy cuenta con su propio remix y doblaje en japonés: "No te entiendo nada porque acá está el espíritu. ‘Hola Juan Carlos, ¿cómo estás, chupa p...? Te voy a matar cuando vengas’”., dijo Mateo en esos 10 segundos que lo llevarían a la fama. Ese audio recorrió cientos de grupos de WhatsApp, incluido el familiar y llegó a TikTok, que lo catapultó a todo el mundo.

Marina y el tequila

La pequeña Marina y su particular forma de contestar a la pregunta que le hace su padre fue la otra gran revelación de la red social. A la pequeña le preguntan si le gusta el tequila y ella, sin dudarlo, responde: "A mi no me gusta, a mi me encanta", desatando las risas de los que escuchan. Este video fue subido originalmente a TikTok y luego se viralizó en otras redes sociales. Incluso, también llegó a tener su propio remix de electrónica con su voz.

Eso Tilín...

Odiado por algunos, aplaudido por muchos más. Este fue el año de los chicos virales sin lugar a dudas. Aunque el video fue grabado en 2019, se hizo viral este 2021 al subirse a la plataforma de TikTok. La frase “¡Eso, Tilín!” se ha vuelto viral en redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Además, el audio se ha popularizado entre los usuarios de TikTok, siendo esta la principal red social donde se puede escuchar la frase.

Y como todo, también tiene su historia: el protagonista es de Perú y el baile que realiza en el video es la Danza de las Tijeras, un baile típico de los Andes peruanos. La historia detrás sería que Tilín baila sobre una banca para recibir unas monedas, como se puede observar en las imágenes. En el fondo, se escucha la voz de un hombre que le da “porras” para que continúe. Este, a viva voz, le dice “¡Eso, Tilín, eso, Tilín, vaya, Tilín, wow Tilín!”.

La vendedora salvadoreña y su curioso baile viral

San Salvador también cobró gran popularidad gracias a los pasos de baile de Yanira Barrios, la salvadoreña que se hizo viral tras publicar un video bailando en TikTok. La mujer de 44 años contó, en una entrevista con la cadena Univisión, que le encanta bailar y cuando revisó TikTok encontró un ritmo rápido que se apegaba a unos pasos de baile que practicaba en su juventud. Subió el video sin imaginar la gran repercusión que iba a tener después.

Buenas, buenas........

Su nombre es Lissette Eduardo, conocida como Chiky BomBom. La influencer se mudó de República Dominicana a Estados Unidos y abrió algunos negocios. Y si bien sube contenido y videos desde 2015 en sus distintas redes sociales, fue hasta julio de 2021 que se hizo internacional por su "Buenas, buenas" en un divertido clip colgado en su cuenta de TikTok.

La mujer salió vestida con un traje de baño de color azul y un kimono blanco bailando una pista mientras hablaba de la seguridad, tanto física como mental, que posee desde que aprendió a quererse tal cual es. El clic se hizo viral enseguida y le sumó millones de seguidores en menos de una semana. Hasta el día de hoy, son muchísimos los que utilizan el audio de Lissette para sus videos.