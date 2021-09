Tribuna dividida: la nueva función de audio de WhatsApp que ya genera polémica

La red social y sistema de mensajería WhatsApp prepara un cambio en su plataforma que servirá para poder controlar los audios de voz antes de mandarlos. Sí, así como leíste. Facebook, compañía dueña del sistema de mensajería, tiene pensado hacer el anuncio formal en breve luego de algunas pruebas, versiones Beta, que ya estaban disponibles.

En las próximas semanas, la aplicación de mensajería agregaría una nueva función para escuchar los audios antes de enviarlos. Así lo adelantó WaBetaInfo, el portal de noticias especializado en WhatsApp, en una de sus últimas publicaciones.

La función ya está disponible para los usuarios de WhatsApp Beta en los sistemas operativos iOS y Android y podría llegar a la plataforma de mensajería de manera definitiva (y por tanto, para todos los usuarios) en pocos meses.

El cambio, según fuentes cercanas a la aplicación de mensajería, es "sutil". No obstante, es diferente: de ahora en más, los usuarios podrán visualizar sus ondas de voz y escuchar su audio las veces que quieran antes de enviarlo a un contacto de WhatsApp.

En el caso de haberlo escuchado y no estar muy contento, se podrá borrar con el ícono de la papelera que figurará en el costado izquierdo. Luego, el usuario podrá volver a grabar y escuchar su audio antes de enviarlo de manera definitiva.

¿Cómo lo vas a poder escuchar? En el centro del formato va a haber un voto de “play” y “stop” que va a ir cambiando dependiendo si ya estas escuchando o no el audio. Asimismo vas a poder borrarlo como te dijimos anteriormente.

Hoy en día, el funcionamiento es diferente: cuando la persona graba un audio, suelta la pantalla para enviarlo y este se envía de manera automática. Con la próxima actualización de WhatsApp, las personas deberán realizar un paso más y tendrán la posibilidad de escucharlo antes de enviarlo de manera definitiva.

Recientemente WhatsApp actualizó su política de Condiciones y Privacidad y anunció que iba a comenzar a compartir los datos de sus usuarios con Facebook, que adquirió la aplicación hace ya casi siete años. A partir de este 15 de mayo, la fecha límite que había sido puesta para aceptar la nueva política de la aplicación, aquellos que no querían que la red social tenga acceso a la información de WhatsApp no tuvieron otra opción que dejar de usar la aplicación.

Esto se debió a que aceptar los nuevos términos fue condición obligatoria de parte de la empresa de mensajería. Si bien las cuentas que no aceptaran la nueva política no iban a ser eliminadas, según aclararon desde la compañía, fueron perdiendo paulatinamente funciones al grado de que esas cuentas terminarán considerándose como “inactivas debido a que no podrán enviar ni recibir mensajes”.

Cabe destacar que las cuentas que lleven 120 días como inactivas son eliminadas, según la política de WhatsApp. Y de esta manera, al final sí se eliminarán las cuentas de aquellos que se resistan a la nueva política de la empresa. Pero para aquellos que todavía dudan si aceptar, o no, las nuevas políticas de Condiciones y Privacidad, les advertimos que la famosa aplicación de mensajería volverá a cambiar sus políticas en beneficio de los usuarios.

El portal WaBetaInfo -especialista en adelantar todas las novedades de esta app- explicó que, en los próximos días, WhatsApp presentará las nuevas condiciones de servicio antes de enviar un mensaje a una cuenta comercial "que utiliza un servicio seguro de Facebook para gestionar los chats". Como se muestra en la imagen, un aviso invitará a revisar y aceptar las nuevas reglas de privacidad. En caso de no hacerlo, el usuario no podrá comunicarse con el perfil comercial.

De esta manera, WhatsApp decidió dividir las condiciones que entran en juego a la hora de usar su servicio. Cabe recordar que desde el 15 de mayo, todos los que no aceptaron los nuevos términos de la compañía comenzaron a recibir recordatorios para que lo hagan. En caso de que se negaran, comenzarían a perder funciones, aunque desde WhatsApp aclararon que esto no le sucederá a todos los usuarios al mismo tiempo.

Lo primero que vieron los afectados es que no pudieron acceder a la lista de chats, pero sí podían responder llamadas telefónicas y de video. Asimismo, si tenían activadas las notificaciones podían tocarlas para leerlas o responder un mensaje. Después de varias semanas con esta funcionalidad limitada, dejaron de recibir mensajes y llamadas telefónicas y de video entrantes. Luego quedaron como inactivos y perdieron su cuenta.

En febrero de este año, comenzó a llegarle notificaciones a los usuarios donde les advertían que WhatsApp podrá "usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp” y asociarse con la red social "para ofrecer integraciones en los productos”. Esto, sin embargo, generó gran rechazo debido a que aparece como una nueva invasión a la privacidad por parte de la empresa de Mark Zuckerberg.

El mensaje también notificaba que, luego de la fecha indicada, "deberás aceptar las actualizaciones para seguir usando WhatsApp". Dentro de los datos que la aplicación ahora comparte con Facebook se encuentra el número de teléfono del usuario, la información básica de su perfil, la ubicación del dispositivo, los contactos y los estados compartidos.

Pero si bien la compañía estaba empecinada en que todos acepten las condiciones, todo esto cambió en los últimos días. Con la llegada de la nueva actualización, los usuarios podrán decidir si quieren aceptar los términos y condiciones sin el miedo de que su cuenta se vea limitada, por lo que podrán seguir manteniendo conversaciones sin restricciones con familiares y amigos.

El único inconveniente que tendrán estos usuarios es que no podrán intercambiar mensajes con empresas que utilicen proveedores en la nube para gestionar los chats, esto sin importar si esta gestión la realiza Facebook o terceros. De momento no hay una fecha específica para la entrada en vigor de estos cambios. Pero cuando esto ocurra, los usuarios de WhatsApp podrán seguir conversando con todos sus contactos sin aceptar las nuevas condiciones.

Según WaBetaInfo el servicio de mensajería desplegará los cambios "muy pronto" en una actualización para los iPhone y Android. Lo cierto que es que esta incertidumbre provocó en los últimos meses, sumado a los fallos de comunicación a raíz de las nuevas condiciones, llevaron a que muchos usuarios de WhatsApp se pasen a otros servicios como Telegram y Signal. A pesar de esto, sigue siendo la más utilizada en el mundo con más de 2.000 millones de usuarios activos.