Durante la semana, un grupo de veganos irrumpió en la Exposición de la Sociedad Rural con pancartas contra lo que denominan la "Explotación animal". Mientras se realizaba un desfile, bajaron a la pista con carteles en defensa de los animales y contra la explotación.

La acción fue organizada por DxE Buenos Aires (Direct Action Everywhere), y entre los silbidos y las quejas del público, algunos decidieron pasar a la acción directa: los corrieron a rebencazos, los escupieron y los agredieron a modo de protesta contra la misma protesta.

Pero este hecho no solo generó un masivo debate en redes sociales y en los distintos medios de comunicación, sino que además fue aprovechado por la gente de Shitty Games para desarrollar un juego online que tiene como protagonista una suerte de concurso de “doma de veganos”.

El juego lleva como nombre "Sunset Gauchers", basado en el popular “Sunset Riders” (el juego basado en el lejano oeste desarrollado por Konami en 1991), y tiene como objetivo atrapar, cazar o golpear a los veganos que ingresaron con carteles en defensa de los animales.

Al comenzar, el usuario deberá elegir entre tres personajes: Fachito Gil, Rigaucho Iorio o Horacio Guaranismanlomataron. Durante la animación, van apareciendo veganos que el personaje debe ir golpeando para conseguir dinero, mientras que –a su vez- debe evitar golpear al “jefe” (una suerte de organizador del evento), ya que si no le restará puntos al marcador final.

Al comenzar el juego, en la pantalla de instrucciones reza el siguiente mensaje: "Un poquito de agrotóxicos para mayor placer, no ves que la pasan bien". Y, poco antes de comenzar, agrega: "Pegale fustazos a los veganos así aprenden quién es el jefe. Dale tranqui, no duele, o al menos al caballo no lo vi quejarse".

Shitty Games es conocido por elaborar juegos en la web basados en los acontecimientos que generaron polémica. Por ejemplo, en la página exhibe un juego en alusión al cántico contra Mauricio Macri que se hizo popular durante el verano o “Chanoggedon“, basado en los reiterados accidentes automovilísticos del ex líder de Tan Biónica.