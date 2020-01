Whatsapp falló en todo el mundo: qué pasó esta mañana

Si querías mandar un audio, una foto o un video y Whatsapp no te dejaba (o todavía no te lo permites) no tenes un problema de señal, los datos andan bien y el wi-fi de tu casa también. El problema es que la aplicación de mensajería presentó una falla a nivel global sobre la cual aún no se expresó formalmente.

Desde las 6 de la mañana (hora de Argentina) comenzaron a reportarse problemas con la aplicación que se replicaron a escala global. Tampoco se podía actualizar estados, hacer videollamadas o subir stickers nuevos a tus preferencias,

En Twitter #whatsappdown se ha convertido en trending topic debido a las numerosas quejas de los usuarios en diferentes países. Los mayores problemas se registran en Alemania, España, Francia y el Reino Unido, así como en Brasil y los países de Oriente medio.

La última caída grande de Whatsapp fue el 30 de octubre del año pasado cuando dejó de funcionar por varias horas. Lo mismo sucedió con Instagram, ya que ambas aplicaciones son propiedad de Facebook.