WhatsApp prepara nuevas funciones y una app de escritorio para Windows

WhatsApp es, sin lugar a dudas, el servicio de mensajería instantáneo más usado y popular en la actualidad. Si bien existen otras aplicaciones para comunicarse, tal es el caso de Telegram, la app de Facebook –dueña de WhatsApp desde 2014, la empresa de Mark Zuckerberg la compró por 19.000 millones de dólares- se renueva constantemente para seguir sumando usuarios.

En este contexto, WhatsApp está probando una función que le permitirá al usuario editar el contenido multimedia de los chats a partir de un nuevo botón que se añadiría en la barra inferior de las conversaciones. La misma consiste en la implementación de un sistema multiplataforma que permite usar una misma cuenta en distintos dispositivos.

La función de edición de archivos multimedia ya se encuentra disponible en la versión de prueba de WhatsApp. La misma corresponde a la actualización de la aplicación para iOS, en la versión beta 2.19.80.16, aunque no se descarta también su aparición en Android a la brevedad.

La función de editar suma un nuevo botón a la parte inferior de una conversación, junto al resto de las acciones del usuario, con la forma de la punta de un lápiz en iOS. En Android, en cambio, aparecerá en el menú desplegable de la conversación, como la opción de “Editar”.

La edición no reemplazará el contenido original ya enviado, sino que lo replicaría y permitiría editarlo, por ejemplo, añadiendo texto a una imagen. Al mismo tiempo, WhatsApp lanzará una versión de escritorio que funcionará sin el smartphone. El equipo de desarrollo estaría trabajando, en un principio, en una app universal de Windows.

La misma podría estar disponible en Windows 10 , Windows Phone y Xbox One. Actualmente no existe evidencia de una propuesta para los sistemas operativos de Apple. Si bien el lanzamiento de la versión web fue un gran paso, no poder prescindir del dispositivo sigue siendo una desventaja para muchas personas.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj