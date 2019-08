¿Cagadiós? El médico que operó a Mirtha Legrand dice que nunca le pagó por la cirugía intestinal

La noche del 12 de mayo, la diva y conductora de TV Mirtha Legrand debió ser operada de urgencia por una obstrucción intestinal que la tuvo varias semanas alejada de su programa en El Trece. Casi tres meses después, la “Chiqui” está totalmente recuperada, aunque ahora le surgió otro problema: el médico que la operó le reclama el pago de sus honorarios, que ascienden a unos U$S 20 mil.

El dato fue revelado por el periodista Adrián Pallares este lunes en Intrusos. El cirujano que operó a Legrand, Carlos Arozamena, dejó trascender que aún no había cobrado sus honorarios por la cirugía intestinal a la que fue sometida la conductora de televisión en la clínica Mater Dei.

El hecho es aún más curioso si se tiene en cuenta que en su regreso a la TV, la conductora no tuvo más que palabras elogiosas para el sanatorio y el cirujano que la intervino. “No estoy totalmente bien, pero estoy bien, hace 27 días me operaron, me autorizó (a venir) el médico. Hay que agradecer a todo el mundo que te atiende con tanto cariño, y al Mater Dei, que es un sanatorio extraordinario, muchísimas gracias por haberme tratado tan bien y por haberme operado tan bien”, dijo Mirtha en junio pasado, cuando regresó a la conducción de su programa.

De todos modos, la responsabilidad podría no ser directamente de la “Chiqui”, sino que podría obedecer a una desinteligencia de la obra social de la conductora, que no pagó la diferencia por tratarse de un profesional elegido por Legrand que no está incluido en su cartilla.