"Caniggia está separado": ¿Mora Godoy es la tercera en discordia entre el ex futbolista y Mariana Nannis?

El martes, en el marco de la pista del Súper Bailando, Mora Godoy y Carlos Ponce encararon un número de baile al ritmo de la cumbia No te creas tan importante. La bailarina de tango apareció vestida de azafata y bromeó que lo hizo para que no la reconociera Charlotte Caniggia.

Es que, según Godoy, recientemente cenó junto a Claudio Caniggia y éste le confirmó que estaba separado de Mariana Nannis. "Yo soy amiga de un amigo de él. Mi socia en China es la que lo llevó a él y a jugadores argentinos a un partido que se hizo", explicó.

Vale recordar que el lunes, la bailarina reveló por primera vez el encuentro y Charlotte respondió haciendo el gesto de una pistola con una de sus manos y apuntando hacia la bailarina. "Mi papá está con mi mamá", aseguró.

Ángel De Brito, por su parte, quiso echar más leña al fuego y preguntó a Godoy si el ex futbolista había intentado seducirla. "No lo voy a decir, no lo diría", concluyó ella.

Si bien Claudio Caniggia y Mariana Nannis llevan tres décadas de matrimonio, los rumores de separación los rondan hace tiempo: ella está instalada en España mientras que él viaja seguido a nuestro país.