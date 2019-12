"Casados con hijos" en Susana: el porqué de la llamativa ausencia en el living de Érica Rivas

Con la confirmación del regreso de Casados con Hijos -esta vez en formato teatro- no fue ninguna sorpresa que Susana Giménez quisiera tener al elenco invitado a su living el domingo último.

Así, allí estuvieron Florencia Peña, Guillermo Francella, Dario Lopilato y Marcelo De Bellis, con Luisana Lopilato sumándose por videochat desde su hogar en Canadá. "Esto es algo que tiene que ver con el pedido de la gente", expresó Peña sobre la decisión de llevar la serie a las tablas.

"Era la primera vez que se hacía una comedia de familia en la que se la criticaba, era una sátira. Muchos creían que empezábamos ahora y no sabes todo lo que me dicen para 'manguearme' entradas", agregó la actriz.

"La idea era hacer una sola vez, como un gran show", expresó Francella. "Yo no sabía lo que podía pasar. Pero nos sacamos una foto juntos, y al segundo explotó todo. Uno de los motivos de este regreso es que Telefe cumple 30 años. Una ocasión fantástica para que sea una fiesta".

Ausencia sospechosa

Más allá de la alegría de la reunión, en el living de Susana llamó la atención una ausencia: la de Erica Rivas, quien formará parte de la obra teatral interpretando una vez más a María Elena.

"Ella no quería firmar y tuvo una reunión con Florencia Peña sobre cómo se iba a tratar el feminismo en la obra. Ahora, ¿por qué Erica no fue a lo de Susana? No fue por un viaje ni por su cumpleaños. El tema es que alguien dijo 'que esta chica no venga'", reveló Guido Záffora en Intrusos.

Lo cierto es que el pedido de que Rivas no esté habría venido de la misma conductora. "El tema tiene que ver con Ricardo Darín y la amistad eterna que tiene con Susana", explicó Záffora en relación a las acusaciones de maltrato laboral que la actriz hizo hacia el actor.