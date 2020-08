"Facho" y "hacé el duelo por la derrota de Macri": el feroz cruce entre Espert y Eduardo Feinmann en vivo

El ex candidato a presidente por el Frente Despertar, José Luis Espert, tildó a Eduardo Feinmann de “facho” y de tener comentarios “fascistas”. El cruce ocurrió este martes por la noche, en el programa del periodista en el canal A24, donde el conductor acusó al economista y dirigente político de haber beneficiado el regreso de Cristina Kirchner al poder con su candidatura presidencial del año pasado.

“Le hicieron el juego a Cristina”, lo cruzó Feinmann durante el inicio de la entrevista. El planteo no le cayó para nada bien a Espert. Antes el conductor le había dicho que su performance electoral había sido “horrible”. “Sacó dos puntos, la cosecha fue horrible, un desastre”, le indicó el periodista. “La cosecha fue excelente”, retrucó el economista liberal, que le recordó al conductor que su campaña había comenzado en enero.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

“Le permitieron al gobierno llegar al poder, le hicieron el juego a Cristina, lo digo en serio, estoy convencido, usted, Juan José Gómez Centurión y Roberto Lavagna posibilitaron el regreso de Cristina”, le dijo el conductor para calentar la entrevista a pocos segundos de haberlo presentado al aire. “¿En serio me decís eso Eduardo? ¿Qué es para vos la democracia? Es de facho eso”, le respondió Espert sin dudarlo. “De ninguna manera”, se defendió Feinmann.

Luego la entrevista continuó con chicanas y cruces y se extendió por otros 20 minutos, aunque sobre el final Feinmann insistió con el tema. “Tu actitud sobre este tema es fascista, no es que vos seas facho. Todo ciudadano por la Constitución está consagrado a presentarse en una elección. Macri aunque yo no estuviera perdía igual, Eduardo, hacé el duelo, Macri no es San Martín”. Mientras tanto el conductor televisivo le indicaba que tanto él como Gómez Centurión habían “posibilitado la vuelta de la corrupción” al país.

“Si en los hechos fue Macri contra Alberto, tu análisis político es ridículo, absurdo. Que vos me digas que porque yo me presenté Macri pierde y vuelve el kirchnerismo… Me decís que la cosecha de votos fue ridícula y magra, pero al mismo tiempo que posibilité la vuelta del kirchnerismo, ponete de acuerdo: o fue magra o no fue magra”, sostuvo el economista. “La culpa de que haya vuelto el kirchnerismo fue un muy mal gobierno de Cambiemos”, aseguró Espert.

“¿Qué te pasa con Macri? ¿Es San Martín? ¿Por qué uno no puede competir contra Cambiemos?”, le preguntó el ex candidato presidencial al conductor, que le insistió en que “el problema no es Macri sino el regreso del populismo”.

Sin embargo, hubo otro tramo de la entrevista que tuvo menos repercusión, que fue cuando Espert aseguró que “la gente vota al kirchnerismo porque tiene la cabeza quemada”, e insistió en que “también fue porque Macri le ha provocado una crisis económica monumental”.