¡Lluvia de nominaciones! Con su polémica temporada final, Game of Thrones alcanzó un récord en los premios Emmy

El martes, con el anuncio de los competidores a los premios Emmy, Game of Thrones alcanzó un record con nada más y nada menos que 32 nominaciones al galardón máximo de la televisión norteamericana. Ninguna serie dramática había recibido tantas.

La serie tuvo este año su última temporada y, entre otras, recibió una mención en la categoría de Mejor serie dramática, donde competirá contra Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is us.

Paralelamente, en los rubros actorales, Game of Thrones le trajo nominaciones a Emilia Clarke, Kit Harington, Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Michael Kelly y Peter Dinklage.

Las críticas de los fans a los guiones de la última temporada, mientras tanto, claramente no fueron compartidas al momento de confeccionar las ternas: David Benioff y D.B. Weiss fueron incluidos en el rubro de Mejor guión de serie dramática. Ambos también competirán en la categoría de Mejor director de serie dramática por su trabajo en el capítulo The Iron Throne.

La segunda serie más nominada en esta tanda de los Emmy es la comedia The marvelous Mrs. Maisel, que recibió 20. Chernobyl. uno de los grandes éxitos del 2019, logró 19 incluyendo una en el rubro Mejor miniserie.

Al podio lo completan el histórico show cómico Saturday night live, con 18 nominaciones, la comedia Barry con 17, el drama Fosse/Verdon también 17, y la miniserie When they see us con 16. HBO es la cadena con más nominaciones (137) superando a Netflix que tiene 117.