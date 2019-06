¿Los almuerzos se convierten en una picadita? Mirtha cambia su programa y achica el horario

Un mes atrás, la salud de Mirtha Legrand estuvo en boca de todos. El pasado 12 de mayo, La Chiqui tuvo que suspender su histórico programa de los almuerzos debido a una gastroenteritis aguda. Ese mismo día fue internada en el Sanatorio Mater Dei, en donde le realizaron una cirugía durante aquella noche a causa de una brida abdominal.

Tan solo cinco días después, la diva de los almuerzos recibió el alta, pero tuvo que esperar hasta el 8 de junio para retomar el trabajo que viene haciendo desde hace 50 años. Pero su salud está lejos de ser la mejor y desde su entorno decidieron alivianarle a Mirtha sus jornadas laborales.

La producción de su programa, a cargo de su nieto, Nacho Viale, llegó a un acuerdo con las autoridades de El Trece para modificar el programa de los almuerzos, el cual se emite los domingos, con el único objetivo de preservar la salud de La Chiqui.

Si bien “La noche de Mirtha” continuará saliendo al aire como lo hace habitualmente –sábados de 20 a 22-, “Almorzando con Mirtha Legrand” sufrirá un cambio de horario: el ciclo de la diva dejará de durar tres horas y pasará a ser de dos hora y media, finalizando a las 15:30.

“Les quiero contar que desde el domingo que viene el programa va a terminar a las 15:30 hs. en vez de a las 16, porque yo vengo de los sábados, termino muy cansada y se me hace un poco pesado, necesito descansar un poco”, explicó la propia Mirtha.

Y agregó: “Me acuesto tarde, ayer apagué la luz a las cinco de la mañana. Pero bueno, nadie me obliga a hacerlo, lo hago porque me gusta y porque nací para esto”. Cabe remarcar que a causa del apagón del domingo 16 de junio, tampoco pudo hacer su histórico programa.

Esto es a causa de que el ascensor del edificio donde reside Mirtha no funcionaba y por su estado de salud no pudo descender a pie los tramos de escalera hasta la planta baja. Les pido disculpas, pero era imposible. Yo no podía salir de mi casa”, indicó la diva, angustiada.

Al ser operada, la diva hizo reposo y su hija, Marcela Tinayre, se encargó de reemplazarla, pero volvió lo antes posible a la conducción de sus programas de El Trece. Tampoco pudo ir a la entrega de los Martín Fierro 2019 por primera vez en más de veinte años de asistencia perfecta. Además, el trajín de tantas horas televisivas y su edad comenzaron a pasarle factura.