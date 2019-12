"Me chupan la porong...": el exabrupto de Dady Brieva para quienes lo criticaron por kirchnerista

El actor y humorista Dady Brieva defendió a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sostuvo que la militancia tiene la “obligación” de “hacer un gobierno contundente que se quede 12 años” y lanzó una durísima crítica a quienes le reprochan su militancia kirchnerista: “Me chupan la poronga. Fácil no me la hicieron, gratis no me salieron estos cuatro años”.

El exabrupto del actor ocurrió este martes durante una entrevista con Luis Novaresio, donde celebró el regreso del peronismo al gobierno y le respondió a quienes lo criticaron por su militancia K: “Me chupan la poronga, porque en realidad a mí me pasó lo mismo cuando te llevé a vos al programa, vos eras el distinto, y yo hago lo que quiero y pregunto lo que quiero. No me la hicieron fácil, no me salieron gratis estos cuatro años, pero ahora estamos nosotros”.

Brieva se mostró esperanzado en la reactivación económica que impulsa el gobierno de Alberto Fernández. Dijo que le parecían bien el bono a los jubilados y la suba del impuesto a Bienes Personales. “Antes se le daba un premio al que tenía la guita afuera, ahora al menos se lo va a castigar, conviene traer la plata, entonces”, señaló.

Además contó que vio al presidente Fernández sólo dos veces: “Nos saludamos, tomamos un café y nos sacamos una foto. A mí me gustaba, pero cuando comenzaron con eso de que era un “hombre común”, dudé. Después comenzó a hablar, lo vi bien peronista y ahora estoy muy contento con él”. “Ojalá que Dios le dé fuerza a Alberto para gobernar. Cristina ya sabemos que la tiene, es una yegua, te pelea con un escarbadientes, pero el Frente de Todos es una gran familia, donde están todos los tíos, aún los borrachos”.

El humorista dijo en el programa de Novaresio que la obligación de la militancia es “hacer un gobierno contundente para quedarnos 12 años”. “Podría decir que el liberalismo no vuelve nunca más, pero no lo voy a decir porque sabemos que puede pasar, si hacemos un mal gobierno, ellos pueden volver”, advirtió.

Brieva incluso propuso un “Ministerio de Relaciones Públicas Peronistas” para que “no se vayan los peronistas porque no nos acordamos del cumpleaños”. “Algunos quieren el reconocimiento del papá”, agregó. También remarcó que se debe tener una “fuerza de seguridad que sea popular”. “Estoy cansado de que llegamos nosotros, le sacamos la nafta a los tanques, le sacamos las balas, le meamos la gorra y después vienen ellos y lo cagan a palos a mi hijo en las manifestaciones”. “Las fuerzas de seguridad son trabajadores, hay que terminar con esta cosa psicótica que tenemos los gobiernos populares que siempre estamos enfrentados con las fuerzas”.

“AMO A CRISTINA”

Dady además contó que “ama" a Cristina. “Tuve la suerte de enamorarme dos veces: de Perón y de Néstor y Cristina. Ella es el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Es una tipa bárbara, hay un cementerio de dirigentes después de ella. Es una adelantada, ve más allá. Le debe haber costado mucho por ser mina, ha aguantado mucho, unos ovarios terribles. Las chicas le están enseñando a esmerilar ese machismo que tiene la gente de su edad. Si Cristina se hubiese muerto, no sé si Néstor hubiese aguantado mucho, ella se tuvo que comportar machistamente para una mesa de varones”.