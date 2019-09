¿Mirtha Legrand está gagá o la apretaron? ¿Qué le pasa a la diva?

¿Qué le pasa a Mirtha Legrand? Si bien suele hacer, de vez en cuando, comentarios de los que después se arrepiente y pide disculpas, cada vez son más frecuentes las “metidas de pata” de la diva de los almuerzos frente a las cámaras. La última, claro está, fue la pregunta que le hizo a Mario Massaccesi, uno de los invitados a su programa este último domingo.

El conductor tiene un pasado que mantiene resguardado bajo siete llaves. En más de una ocasión, contó –sin dar lujo de detalles- que vivió un duro momento durante su infancia que lo marcó para toda la vida. Por esa razón, cada vez que se sienta en la mesa de Mirtha, a la conductora le gana el deseo de saber qué fue lo que realmente le sucedió a Massaccesi.

Eso sí, este último domingo lanzó una pregunta fuera de lugar que no solo puso incómodo al periodista, sino que generó todo tipo de críticas contra la diva. “¿Fuiste violado?”, fue la consulta que hizo Mirtha, serena, y esperando una respuesta afirmativa. Claro está, Massaccesi se rehusó a contar su historia y la conductora tuvo que salir –una vez más- a pedir disculpas.

A través de su cuenta de Twitter, La Chiqui escribió: "Quiero volver a disculparme con mi querido Mario Massaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto". Luego, más tarde, aprovechó cada consulta que le llegaba a su teléfono para renovar su pedido de disculpas para con el periodista y reconocer que tuvo un error, otro más.

Pero esta es la segunda semana consecutiva en la que Mirtha utiliza las redes sociales para pedir disculpas y explicar sus dichos. ¿La anterior? Fue una frase contra el presidente Mauricio Macri, que generó mucho malestar en Casa Rosada: "Era un triunfador y se ha transformado en un fracasado", había dicho sobre el actual jefe de Estado en medio de la dura situación del país.

Quiero volver a disculparme con mi querido @Mariomassaccesi. Mi aprecio y respeto hacia él como persona y profesional es absoluto. #Mesaza — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) September 9, 2019

Claro está, aquella vez también se disculpó en Twitter: “Quiero pedir disculpas, ayer tuve un exabrupto con mis palabras para el Presidente Mauricio Macri. Mil perdones. No se volverá a repetir. Pido humildemente disculpas”.

Este último fin de semana, volvió a retractarse, aclaró que recibió muchas críticas tras haberle pedido disculpas al Presidente y sostuvo que "muchos dijeron que me llamaron para que me rectificara", confesó la diva. Sin embargo, ella aseguró que no fue así. Pero además, ante su coqueteo con la posibilidad de invitar a su programa a Alberto Fernández, la diva volvió a desdecirse y a negar que fuera a invitarlo.

Según había trascendido, su nieto y productor de su programa, Ignacio Viale, habrían recibido aquella llamada de las altas esferas del gobierno recordándole los beneficios a los que no sólo accedió Mirtha -sino otros famosos y miembros de su familia- de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En 2017, la AFIP comenzó a devolver los montos pagados en concepto de anticipos por el impuesto a los bienes personales (correspondiente a 2016) a unos 76.000 contribuyentes que habían solicitado el beneficio de la exención de esa carga fiscal.

En aquella oportunidad, el monto a devolver fue en total de $263 millones. Además, bajaron el impuesto a la riqueza del 1,25 al 0,25. Según había detallado C5N, Legrand –que en ese momento tenía una fortuna de 1.167 millones de pesos- dejó de aportar 10.1 millones por año.

A pesar de esto, Mirtha negó haber recibido algún tipo de reto desde Casa Rosada. "El fin de semana pasado dije que yo era panquequera. Yo no soy panquequera. Quise hacer un chiste y me salió mal, esa es la verdad. De manera que quiero aclarar que sigo fiel a Cambiemos. Votaré a Macri porque le tengo cariño y porque creo que es lo mejor para nuestro país", aseguró.

Quiero pedir disculpas, ayer tuve un exabrupto con mis palabras para el Presidente Mauricio Macri. Mil perdones. No se volverá a repetir. Pido humildemente disculpas. #Mesaza pic.twitter.com/QV6GnhH3tO — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) September 1, 2019

Y siguió: "Ustedes saben que lo critico y lo critiqué mucho. Pero dije una palabra de la que me arrepentí. Pienso que (Macri) es lo mejor para nuestro país. Mil disculpas… Yo salgo en vivo y de pronto uno dice 'voy a hacer un chiste' y dije 'soy panquequera'. Y no lo soy".

"Esta semana he sido vapuleada por todos lados. Así que mil perdones si ofendí a alguien, no lo quise hacer. No soy panquequera, soy de un solo matiz, un solo pensamiento y una sola idea. Yo pienso con mi cerebro y también con mi corazón”, explicó.

Y sumó: “Y mi corazón me dice que debo votar a Macri, así que lo voy a votar con todo mi cariño y mi amor. Nadie me domina ni me maneja. Me manejo sola. Nadie de producción me maneja, ni del Gobierno, ni del canal. Digo lo que pienso y lo que siento”.

Además, señaló que si bien se siente “defraudada” por el gobierno, aclarando que hizo muchísimo para que “ganaran” desde su mesa, afirmó que no lo invitará a Alberto Fernández a su programa porque “habla mal de Mauricio Macri”. “He visto que las cosas no funcionaban, que arrasó el kirchnerismo y que vuelven otra vez…", cerró. Esta situación refuerza los rumores de una bajada de línea. ¿Existió el reto del presidente?