"No puedo creer tu maldad": Marcelo Polino y Facundo Mazzei, a puro fuego cruzado

Hace 24 horas que el bailarín Facundo Mazzei y el jurado del Bailando, el periodista Marcelo Polino, no dejan de tirarse dardos cruzados. Luego de los cruces de ayer, hoy el compañero de Flor Vigna consideró que el enojo del periodista se debe a que no le gusta cómo canta.

“Desde el cuarto que está mal la cosa. No le gusta que cante. Lo que pasa es que eso se da; canto porque Marcelo (Tinelli) me dio el lugar”, dijo hoy temprano Mazzei en LAM tirándole un poco más de leña al fuego. “Me molesta la ironía”, agregó luego de escuchar cuando Polino dijo que “era un buen bailarín”.

“Marcelo, me dio el espacio para hacerlo”, concluyó Mazzei dando a entender que la aprobación del conductor valida todo lo que él hace.

¿Qué pasó entre ellos?

Ayer. luego de que Mazzei y Vigna bailaron en la pista, Polino le recriminó un mensaje que recibió mientras estaba en Brasil en el que el bailarín le decía a otro de los jurados, Ángel de Brito, que le gustaría que el periodista deje de ser jurado del certamen. “Yo estaba de viaje y me avisa mi amigo Angelito que el señor Facundo había dicho que si tenía que sacar a alguien del jurado, me sacaba a mí porque era el que menos sabía de baile”, arrancó Polino.

“Yo le quiero decir al señor Facundo Mazzei que él puede haber estudiado, haber ido a la escuela de folclore, de tango, de jazz, de tap. A la única escuela a la que no va a poder ir porque no existe es la escuela del carisma, que a mí me sobra y que vos nunca tendrás. Tratá de respetar mi trabajo, así como yo respeto tu trabajo de partenaire, que hace 10 años que acompañás a figuras y lo hacés muy bien. Quedate en tu lugar y yo me siento muy cómodo por el lugar que el señor Tinelli y esta producción me dan”, continuó el periodista.

Mazzei no se guardó nada y rápido de reflejos salió a cruzarlo. “Yo creo que sos tan irónico y te vas a tu casa con tanta angustia porque sos tan malvado. No puedo creer tu maldad. Yo no te falto el respeto, me preguntaron y contesté eso porque me parece que sos el que menos sabe”, dijo.