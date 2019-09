"Para vos, que te amo": la enigmática dedicatoria de Luis Novaresio luego de ganar un Martín Fierro

En la entrega de los Martín Fierro de Cable, Luis Novaresio se llevó la estatuilla en la categoría de Mejor Conductor. Y al subir al escenario para recibirla, sorprendió con un enigmático discurso.

"Para vos, que te amo"

Además de agradecerle a APTRA, a sus compañeros de terna (el Pollo Álvarez y Sergio Lapegüe) y a sus compañeros de trabajo, el conductor entró en terrenos más personales. "Gracias. No lo esperaba. Es el momento de agradecer, compartir y dedicar”, comenzó.

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido", agregó. "No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!".

¿Se viene la paternidad?

Siempre reservado y de bajo perfil, Novaresio nunca blanqueó ningún romance o pareja en público. Lo que sí hizo recientemente fue revelar que le gustaría convertirse en padre y explicó que si se da el caso lo haría con un método poco convencional.

"Hace poco conocí a la coparentalidad, que no sabía que existía", relató. "Se da entre un varón que quiere ser papá y una mujer que quiere ser mamá; que no tienen un vínculo afectivo y deciden 'matchear' como amigos. Después hay una relación como si fuera de 'padres divorciados'. Pero está claro que hay una mamá y un papá".

Un piropo para Kicillof

Paralelamente, en su programa en Radio La Red, Novaresio le brindó un insospechado elogio a Axel Kicillof. Luego de dar al aire una noticia sobre el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, le consultó a sus compañeros de programa si les gustaba "como hombre".

Fue así que, sobre el final de la charla, una de las colegas revirtió la consulta y se la hizo al conductor. "Pienso que tiene mucha facha", respondió sin dudarlo.