¿Pasa algo? Aseguran que Pampita tiene nuevo novio y se llama Nico Occhiato

¿Pampita tiene un nuevo novio? Todavía no hay confirmación oficial pero se empezó a hablar en muchos lados de la existencia de un romance entra la modelo y el conductor Nico Occhiato. Y sobre eso se encargaron de indagar tanto Marcelo Tinelli como Ángel de Brito ayer en la pista de El Bailando.

“¿Está saliendo con Occhiato?”, se preguntó el conductor cuando presentó a la modelo que es una de las jurados del certamen. A lo que le dio el pie al periodista para que indague un poco más. “No la voy a traicionar, pero cada vez que aparece Occhiato siempre me dice algo”, aseguró De Brito.

La continuación estuvo en su programa hoy por la mañana cuando en una entrevista con Occhiato el periodista volvió a contar las reacciones que nota en la modelo cada vez que lo menciona. “Sí. Se le ilumina la cara cada vez que te ve. Te ve bailar como a Piquín, no sé. Es una sensación que tengo. Es intuición de jurado. Es el perfil de Pampita”. “Me tiraste una bomba, ¡es muy temprano! ¿Qué sabés Ángel?”, atinó a responder entre risas y algo colorado el ex novio de Vigna.

“Hoy me estoy divirtiendo, qué se yo… No tengo ningún prejuicio con ningún tipo de edad, pero estoy re tranquilo”, respondió Occhiato, que es 15 años menor que la modelo.

Pero ¿quién es Nico Occhiato? Se trata de un ex participante de Combate, que es donde conoció a su ex pareja Flor Vigna. Desde su salida del programa, en el que estuvo por varias temporadas, empezó a desempeñarse como conductor de dos ciclos, uno en radio (Rock and Pop) y otro en televisión (Kuarzo).