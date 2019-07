¿Qué es la parálisis del sueño? La extraña enfermedad que padece una de las protagonistas de ATAV

La actriz Deflina Chaves, una de las actrices que participa de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV), reveló, mediante un intercambio de tuits, que padece de parálisis del sueño; ¿pero qué es y cómo se manifiesta?

La parálisis del sueño es la incapacidad que tiene la persona que la padece de -en algunos momentos porque no se sufre todos los días- realizar movimientos voluntarios entre el último período del estado del sueño y lo que se denomina como la vigilia. Para que se entienda: no podés mover a voluntad tu cuerpo después de que te despertás.

Yo tengo tres paralisis al mes fijas, pero no tengo alucinaciones ni apariciones. Me va a empezar a pasar ahora que lo leí? 🙄

Si bien se trata de un patología que genera ansiedad, no genera peligro de muerte ya que no afecta a las funciones vitales del hombre, como respirar. ¿Qué es lo que lo genera? Está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos (sueño MOR) y aquellos que mantienen el estado de alerta.

No puedo controlar la respiración cuando aparecen. Es como estar encerrada adentro de mi cuerpo. No puedo mover ni alterar nada. La unica forma de que se me vaya es relajarme para poder volverme a dormir, cosa que es IMPOSIBLE