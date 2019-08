¿Qué le pasa? En el ciclo de Guido Kaczka tiraron al "pantano" a un participante sin una pierna

Las redes sociales se encendieron anoche cuando Gastón cayó a la pileta -visiblemente profunda- del ciclo que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Trece: Otra noche familiar. ¿La razón? El jugador de paravoley perdió una pierna y apareció –lógicamente- en el programa con muletas.

Gastón asistió al ciclo junto a su amigo Javier, de profesión ingeniero industrial, quien se encontraba en las mismas condiciones, ya que ambos habían sido anotados por una mujer de nombre Laura, la cual es coordinadora del equipo de paravoley de ambos: una disciplina pensada para personas con alguna discapacidad física, cuyos jugadores compiten sentados.

El ingeniero era el encargado de responder las preguntas correctamente para evitar que su compañero cayera en el agua. Antes de arrancar con el juego, Guido se preocupó por la condición de Gastón y después de divagar algunos segundos, se animó a preguntar: "¿Hablaron con la empresa que se ocupa de todo, en caso de caer?".

El participante no lo dudó y respondió rápidamente: "Está todo arreglado, no pasa nada. Confío en mi compañero y no vamos a caer". Sin embargo, el conductor –aún intranquilo por la situación- retrucó: "¿Qué te dijo la empresa en caso de caer, si pierde él?". "Entrego esto (por las muletas), hago equilibro y listo. No pasa nada", afirmó Gastón.

Pero seguramente pensando en el “qué dirán”, Guido le aclaró que se abren “dos compuertas. Si te parás en una, al no tener los dos puntos de apoyo te caes…", señaló Guido. Sin embargo, Gastón volvió a tranquilizarlo con una llamativa explicación: "El peso no da tiempo y te caés tranquilo. Más del agua no pasamos", explicó, seguro de sí mismo, el participante.

Sin embargo, Guido insistió: "Lo digo porque lo estoy pensando: físicamente, si se abren dos te quedas en una y te vas para abajo…Los que son deportistas como ustedes son fantásticos, pero son más inconscientes. Tengo un amigo es un genio en el deporte, todo, pero este algún día se la va a poner porque van ampliando el límite".

Fue entonces cuando Javier tomó la palabra, afirmó que “no hay límites” y agregó que no iban a perder el juego. Algo que finalmente ocurrió minutos después cuando fueron consultados por el año en qué asumió Nelson Mandela la presidencia de Sudáfrica. El ingeniero respondió 1998 cuando en realidad era 1994. Y, como dictan las reglas del juego, Gastón cayó al “pantano”.

La situación, pese a la confianza y seguridad de los chicos, no fue tomaba de buena forma por los usuarios de las redes sociales, quienes entre críticas y bromas le reclamaron a la producción que "no tendrían que haber arrojado al agua" a Gastón a pesar de su insistencia. Según los internautas, el juego tendría que haberse desarrollado sin la particularidad de la caída. ¿Vos qué opinás?