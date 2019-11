¿Se terminan Los Simpson? Quién anunció que la serie llega a su fin en 2022

¿Habrá llegado la hora de decirle adiós a Homero? ¿Y qué será de Bart? ¿Nos acostumbraremos a extrañar a Marge y a Lisa? Da miedo de sólo pensar que ya no volveremos a ver a esa familia amarilla que forma parte de nuestras vidas desde hace tanto tiempo. El revuelo por la noticia fue mundial. Danny Elfman, autor de la música de Los Simpson, reveló al portal irlandés Joe que la serie llegaría a su fin en 2022. "Por lo que he escuchado, viene el final. No sé los hechos concretamente, pero he escuchado que este [el 2022] sería su último año", dijo Elfman, un afamado músico de series y películas con un curriculum impresionante.

“Todo lo que puedo decir, es que estoy asombrado y sorprendido que haya durado tanto como lo hizo. Tuve que darme cuenta que, cuando compuse para Los Simpson, escribí esta loca pieza musical, y esperaba que nadie la recordara, porque realmente no pensé que la serie tuviera oportunidad”, dio Elfman.“Era una serie muy rara para la época, por lo que pensé que sólo duraría tres episodios y sería cancelada”. Decía la verdad Elfman? ¿Con quién habló? ¿Llega efectivamente a su fin la serie más antigua vigente? La noticia, como es lógico, produjo revuelo en el mundo.

Aunque los fans siguen felices y pendientes de cada cosa que ocurre en Springfield, Matt Groening ha reconocido más de una vez cierto cansancio lógico al cabo de tanto tiempo sosteniendo la historia. Sin embargo, Al Jean, el showrunner (una mezcla de guionista y productor ejecutivo) de la serie, negó con bastante énfasis la noticia dada a conocer por Elfman.

.@TheSimpsons We are all thankful the following article is NOT TRUE: https://t.co/2Z0VqdfIEM — Al Jean (@AlJean) November 28, 2019

"Estamos muy agradecidos, pero el artículo siguiente no es cierto", dijo Al Jean. Sin embargo, la duda persiste. ¿Dijo Elfman algo que no debía? ¿Abrió la boca antes de tiempo? ¿O simplemente se equivocó? Por su culpa, viviremos con el Jesús en la boca durante los próximos dos años, y seguramente la Fox deberá mejorar sus ofertas año tras año para que las declaraciones del artista no se hagan realidad.