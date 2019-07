Matilda Blanco se enojó mucho con Flavio Mendoza en el Bailando con un sueño. Es que el coreógrafo había calificado su performance como la de una "tía borracha" y había dicho que era la mujer "peor vestida de la Argentina". Algo que Matilda, especialista en moda, no pudo soportar.

"Fue una venganza lo que dijo el Señor Misoginia", señaló Matilda, y comprendió en cuanto lo dijo que estaba echándole nafta al fuego. El creador de Stravaganza y padre de Dionisio, le pidió a Marcelo Tinelli que terciara. "Tampoco tenés que permitir que diga esas cosas", reclamó Flavio . Matilda, entonces, fundamentó sus palabras. "Te la agarraste conmigo y le dijiste a todas las mujeres de mi edad que no pueden bailar", observó.

"Ya está. No está bueno lo que se dicen. Pensé que tenían buena onda entre ustedes. El otro día vi en el corte que se saludaron, pero evidentemente vi mal", dijo Tinelli, un poco contrariado y otro poco consciente de que su programa tendría la "sangre" que tanto atrae, a veces a sus espectadores.

Sin embargo, hacia el final de la gala, Matilda consideró que se había excedido en sus apreciaciones y le pidió disculpas a Flavio. "Realmente me dolió lo que me dijiste y disparé con lo primero que tuve, pero yo sé que no estuve bien. Yo no soy así", dijo en una especie de lloroso mea culpa. "Hay palabras que no hay que decirlas. No soy lo que dijiste", dijo Flavio, que le aceptó las disculpas pero primero le pasó un talonario de facturas.